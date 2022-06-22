В Казахстане создадут единую цифровую картографическую основу

Багдат Мусин предложил пересмотреть закон о геодезии, картографии и пространственных данных.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности выступил с докладом на пленарном заседании мажилиса парламента. Глава ведомства представил депутатам проекты законов «О геодезии, картографии и пространственных данных» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных». Министр цифрового развития заявил о необходимости пересмотреть действующий закон, так как он был принят еще в 2002 году.

«За 20-летний период произошли большие изменения в отрасли геодезии и картографии, в производство внедрены цифровые технологии, спутниковое оборудование, повысились требования к точности, эффективности измерений и доступности пространственных данных. В этой связи возникла необходимость в принятии закона в новой редакции и сопутствующего закона в целях устранения пробелов и коллизий», — сказал Багдат Мусин.

Результатом реализации проекта основного Закона станет повышение оперативности и качества оказываемых населению услуг в сфере земельных отношений, архитектуры, строительства, природопользования и охраны окружающей среды, геологии, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, а также создание условий для добросовестной конкуренции, повышение эффективности и оперативности осуществления государственного контроля. Законопроекты также предусматривают обеспечение страны высокоточной геодезической системой координат, которая позволит создать единую цифровую картографическую основу страны.

«В настоящее время в Казахстане установлена государственная система координат 1942 года — СК-42, доставшаяся нам в наследство от Советского Союза. Она давно устарела и не отвечает требованиям по точности, эффективности и прогрессивности», — сообщил министр.

Отсутствие в Казахстане единой государственной системы координат в открытом доступе привело к тому, что во избежание использования данных с ограничительной пометкой субъектами применяются различные не секретные и в свою очередь не легитимные системы координат, например, в одном населенном пункте могут использовать несколько систем координат.

Среди нововведений законопроекта — внедрение национальной инфраструктуры пространственных данных (НИПД), где на одной платформе будут созданы в едином формате и по единым требованиям пространственные данные для эффективного использования достоверной, оперативной и актуальной информации.

Проект сопутствующего Закона предусматривает внесение изменений и дополнений в Земельный кодекс, а также в ряд других законов, в том числе в Законы «О национальной безопасности РК», «О государственной границе», «О разрешениях и уведомлениях».