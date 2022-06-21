Количество камер видеонаблюдения увеличат в семь раз в Нур-Султане и Алматы

15 камер на 100 человек ожидает астанчан и алматинцев.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщили, что увеличат количество уличных камер видеонаблюдения в столице и Алматы, передает Liter.kz.

«Мы провели анализ международной практики и сделали упор на количество видеокамер, установленных в городах. Например, в ведущих городах мира, где развита цифровизация – Лондон, Сан-Франциско и так далее – там 15 камер на 100 жителей. Мы этот показатель до 2025 года в Алматы и столице должны подтянуть. Сейчас, например, две камеры на 100 жителей», – сказал министр Багдат Мусин на совместном заседании палат парламента 20 июня.