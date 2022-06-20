Андрей Слепнев отметил существенный рост роли внутренней электронной торговли ЕАЭС

Об этом министр по торговле Евразийской экономической комиссии заявил в ходе своего выступления на сессии «Трансграничная электронная торговля: сценарии развития» ПМЭФ-2022.

Он подчеркнул важность обеспечения доступности, удобства и скорости доставки товаров, требующих полноценного развития собственных общесоюзных интернет-площадок.

«У нас кардинально разные тенденции на рынке внутренней интернет-торговли и трансграничной. Электронная торговля с третьими странами в пике у нас падала до четырех раз, а что касается внутренней, то она в пандемийный период росла до 70%, и этот рост продолжается, — отметил Андрей Слепнев. — Вывод какой? Электронная торговля с третьими странами — хорошая штука при хорошей погоде и попутном ветре. Когда погода портится, становится понятным: можно ли на это опираться как на инфраструктуру удовлетворения потребительского спроса».

В этой связи Евразийский экономический союз создает единый рынок электронной торговли со всеми его базовыми составляющими. Прежде всего, это касается свободы деятельности, свободы перемещения товаров, свободы учреждения компаний, пунктов выдачи, доставки и так далее. В целом рынок должен работать так, чтобы бесшовно обеспечивать справедливые условия в той сложной модальности, когда площадка может находиться в одной стране, продавец — в другой, а покупатель — в третьей.

Для этого должны быть сближены или унифицированы общие «правила игры» на рынке с точки зрения требований, предъявляемых к участникам единого рынка электронной торговли. Кроме того, большой вопрос связан с технологичностью регулирования: электронная торговля должна быть безбумажной и с общими правилами оборота персональных и больших данных.

«У нас сегодня на долю электронной торговли приходится порядка 11% всего ритейла в Союзе. Фактически интернет-торговля начинает определять ситуацию на рынке, когда возникающие барьеры становятся реальной проблемой для свободы перемещения товаров. Речь идет о вопросах безопасности данных, о двойном налогообложении, различных подходах к защите прав потребителя и других вопросах», — пояснил министр по торговле ЕЭК.

Также он призвал к тому, чтобы думать о том, как поддержать экспортеров, которые поставляют товары и на рынки Союза, и в третьи страны. Поскольку малые и средние предприятия делают в нынешней ситуации важную работу по обеспечению граждан товарами, по мнению Андрея Слепнева, это просто необходимо. Нужно предлагать вычеты или субсидии по примеру других государств.

«Наконец, хотел бы отметить вопрос системно значимых компаний. Безусловно, мы серьезно озабочены тем, чтобы у нас не повторились риски, когда дестабилизация или неустойчивость работы базовых компаний создавала бы угрозу для потребителей и производителей всего Союза», — сказал в заключение министр.