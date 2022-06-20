Алихан Смаилов ознакомился с развитием IT-кластера в Алматы.

В рамках рабочей поездки в Алматы премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с развитием IT-кластера, медицинской и образовательной сфер города. Он посетил центр развития инновационного предпринимательства MOST IT Hub Almaty, который был запущен в мае текущего года.

В центре площадью 5 200 кв. метров расположены офисы, коворкинг-пространства, зоны для проведения ивентов и бизнес-встреч. Также на базе центра реализуются программы поддержки технологических стартапов, проводятся тематические мероприятия с участием инвесторов и представителей венчурных фондов.

Премьер-министр отметил, что развитие IT-кластера открывает новые экономические возможности для казахстанцев.

«В городе появляется все больше частных инновационных хабов и бизнес-инкубаторов, здесь создано множество крупных IT- и креативных компаний. По примеру Алматы IT-хабы должны запускаться во всех областных центрах страны. Акиматам регионов совместно с Министерством цифрового развития необходимо усилить работу в этом направлении», — сказал Алихан Смаилов.