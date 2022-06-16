Казахстан и Люксембург планируют сотрудничество в аэрокосмической сфере

Глава МЦРИАП РК Багдат Мусин встретился с послом Люксембурга в России, Беларуси и Казахстане Джорджем Фабером.

Темой встречи стало сотрудничество двух стран в вопросах космоса и цифровизации. В процессе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в сфере космоса, а также подписание меморандума о взаимопонимании в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Меморандум предусматривает совместную разработку и реализацию программ и проектов в области космической деятельности, подготовку кадров и обмен учеными данными, а также обмен информацией с учетом законодательств государств.

Казахстан и Люксембург планируют сотрудничество в сфере исследования космического пространства в мирных целях, дистанционного зондирования Земли, развития спутниковой связи и навигации, а также использования космической инфраструктуры и разработки космических аппаратов и их комплектующих.

Кроме того, в настоящее время прорабатываются вопросы сотрудничества с люксембургской компанией SES, в части применения негеостационарной среднеорбитальной широкополосной системы спутниковой связи O3b mPower в интересах Республики Казахстан. Применение системы O3b mPOWER на территории РК рассматривается в качестве дополнения к существующей телекоммуникационной инфраструктуре, в том числе в рамках проработки вопроса организации предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет в сельских населенных пунктах РК.

Джордж Фабер проинформировал, что на сегодняшний день в Люксембурге создается новая экосистема для инновационного развития технологий, которая может быть интересна казахстанским компаниям.