Криптобиржи смогут открыть счета в банках Казахстана

Для этого нужно зарегистрироваться в МФЦА.

Правила взаимодействия криптобирж МФЦА и казахстанских банков второго уровня были утверждены специальной рабочей группой в рамках мероприятий по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий. В рабочую группу вошли представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Национального Банка РК, Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, Агентства РК по финансовому мониторингу, Ассоциации Финансистов Казахстана, Международного финансового центра «Астана» а также ряда участников банковского рынка и рынка цифровых активов.

Министр цифрового развития Багдат Мусин отметил: «Криптоиндустрия - это не только майнинг. Она также включает в себя криптобиржи, цифровую валюту, цифровые кошельки и другие блокчейн-технологии. Это такая же отрасль, как и другие, которая может и должна работать на благо нашей экономики. Мы должны зарабатывать на криптобирже – это следующий уровень развития финансовых технологий. Необходимо создать полноценную экосистему, чтобы цифровые активы, добытые за счет потребления электроэнергии Казахстана, максимально торговались на местных криптобиржах, и доход оставался в стране. Тем более, у нас есть такая площадка, как МФЦА».

Взаимодействие криптобирж МФЦА и казахстанских БВУ является пилотным проектом, направленным на обеспечение соответствующей регуляторной базы для дальнейшего развития потенциала Казахстана в качестве регионального крипто-хаба. Проект будет работать в пилотном режиме на протяжении 2022 года. В нем примут участие криптобиржи, имеющие лицензии на управление платформой цифровых активов от Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA), в сотрудничестве с банками второго уровня. В скором времени правила проекта будут опубликованы на сайте МФЦА.

В случае успешной реализации пилотного проекта будут внесены изменения как в национальное законодательство, так и в акты МФЦА. Положительной стороной пилотного проекта является организация торговли цифровыми активами в Республике Казахстан в регулируемом поле, которое обеспечивает надлежащую защиту прав розничных и профессиональных инвесторов.

«Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг – единственный орган, осуществляющий регулирование деятельности финтех-компаний в Казахстане. Прежде чем выдать лицензию финтех-организации, желающей работать в МФЦА, мы проводим глубокую и тщательную проверку, а в последующем осуществляем постоянный надзор за ее деятельностью. Наша цель - создавать среду, в которой бы действовали только благонадежные и устойчивые компании, пользующиеся доверием клиентов», - сказал генеральный директор AFSA Нурхат Кушимов.