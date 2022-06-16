В МЦРИАП рассказали о планах развития телекоммуникационной отрасли

Состоялся День открытых дверей Комитета телекоммуникаций.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК состоялся День открытых дверей Комитета телекоммуникаций, в рамках которого участники обсудили вопросы развития отрасли. В мероприятии приняли участие министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, вице-министр Асхат Оразбек, депутаты мажилиса парламента РК, представители бизнес-структур и государственных органов.

Гостям продемонстрировали телекоммуникационное оборудование, используемое в работе, а операторы связи представили вниманию посетителей стенды с полной информацией о своей деятельности.

Вице-министр цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек рассказал об основных достижениях министерства. Так, по актуализированным данным операторов связи, сегодня в Казахстане широкополосным доступом обеспечено около 5 тыс. населенных пунктов из 6 406. Для улучшения качества связи было принято решение уменьшить операторам годовую ставку платы за радиочастотный спектр на 90% до 2024 года при условии улучшения качества связи и реализации проектов ШПД в городских и сельских населенных пунктах.

Улучшение качества МШПД предусмотрено в 768 селах, уже проведены работы в 645 селах. До конца 2022 года планируется улучшение качества еще в 123 сельских населенных пунктах. На сегодняшний день 1673 села (266,4 тыс. жителей) остаются вне охвата мобильным ШПД

Для обеспечения интернетом и связью малых удаленных и труднодоступных сел МЦРИАП рассматривает возможность использования иностранных систем спутниковой связи, в том числе OneWeb, О3b, Starlink. В этом году для возможности входа этих систем на рынок Казахстана проводится работа по легализации деятельности НГСО (негеостационарные спутниковые орбиты) систем — внесение изменений в Налоговый кодекс РК. Это позволит снизить ставки за использование радиочастотного спектра для операторов и сделает возможным эксплуатацию данных систем.

Асхат Оразбек отметил, что министерством в целях мониторинга периодически проводятся проверки и замеры качества связи.

«В 2019 году была проведена 51 проверка и наложено штрафов на сумму 10,8 млн. тенге. В 2020 году проведено 93 проверки, наложено штрафов на сумму 23,9 млн тенге. По итогам 2021 года Министерством было проведено 562 проверки в отношении операторов связи и выписано штрафов на сумму 132 млн тенге», — поделился данными вице-министр.

Он добавил, что дальнейшее развитие отрасли связи в Казахстане напрямую зависит от совершенствования законодательства в части создания законодательной базы для перераспределения радиочастотного спектра, утверждения правил эксплуатации линий связи, введения системы контроля качества связи в режиме реального времени.

«В рамках развития цифровой экономики важно обеспечить услугами связи всех, кто в них нуждается, предоставить возможность свободного выбора оператора, оказывающего телекоммуникационные услуги. Во-первых, необходимо законодательно утвердить вопрос прокладки ВОЛС вдоль автомобильных дорог при их проектировании. Предлагаемые нормы повлияют на улучшение качества мобильной связи и ускорение покрытия сельских населенных пунктов 4G LTE. Необходимо также создать недискриминационные условия доступа всех операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов. Принятие необходимых поправок по предоставлению равного доступа операторам связи позволит казахстанцам выбирать подходящего оператора и устранит монополию. В-третьих, в настоящее время из-за радиофобии наблюдается ухудшение качества связи в ряде регионов. По инициативе жильцов операторы связи вынуждены демонтировать базовые станции. Для решения данной ситуации мы предлагаем включить в СНиПы (строительные нормы и правила), предусматривающие закрепление обязательств к застройщику, отведение специальных мест для размещения базовых станций, с соблюдением санитарных норм», — заявили в министерстве.