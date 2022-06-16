Желающим переквалифицироваться в ИТ-специалистов до 2025 года выдадут 20 000 ваучеров

Багдат Мусин рассказал, как сегодня Казахстан решает вопрос дефицита кадров в сфере ИТ.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин встретился с министром иностранных дел и культуры Индии Минакшей Лекхи, которая находится в Казахстане с официальным визитом. Темой встречи стало сотрудничество двух стран в сфере цифровизации, ИКТ, коммерциализации инноваций.

«Для проведения цифровой трансформации важно иметь высококвалифицированных ИТ-специалистов. В Казахстане ежегодно будут выдавать ваучеры для обучения в частных ИТ-школах. Эта мера позволит всем желающим переквалифицироваться в ИТ-специалистов в первоклассных учебных заведениях, которые создаст рынок. К 2025 году будет выпущено 20 000 ваучеров», — сообщил министр и пригласил индийские компании к участию в образовательных проектах.

Кроме того, глава МЦРИАП отметил, что в стране взят курс на проактивное оказание услуг, запущен сервис «цифровые документы», получение электронной цифровой подписи переведено в дистанционный формат.

«Наше министерство заинтересовано в изучении перспектив сотрудничества с Индией в области ИКТ, электронного управления, умного города, повышения квалификации ИТ-специалистов, телекоммуникаций, кибербезопасности, космической отрасли, а также в содействии возможностям сотрудничества между соответствующими агентствами, технопарками, венчурными фондами и предприятиями», — резюмировал Багдат Мусин.

В свою очередь министр иностранных дел и культуры Индии Минакша Лекхи выразила готовность к взаимному обмену опытом и сотрудничеству в этих сферах. В ходе встречи стороны договорились о визите казахстанской делегации в Индию летом этого года.

Напомним, 27 января 2022 года во время первого саммита Индия-Центральная Азия Премьер-министр Индии Шри Нарендра Моди и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудили возможность совместной работы в сфере цифровизации и электронного управления путем обмена передовым опытом, знаниями, а также договорились наладить сотрудничество в сфере ИКТ, коммерциализации инноваций и стартапов.