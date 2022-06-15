КТЖ внедряет систему дистанционного видеоконтроля за движением вагонов

Она поможет составителю поездов и машинисту при маневровой работе.

На станции Нур-Султан состоялись демонстрационные испытания системы дистанционного видеоконтроля за движением вагонов при маневровой работе. Комиссия во главе с главным инженером-директором департамента технической политики Батыром Котыревым на опытном локомотиве проинспектировала работу системы.

В ходе испытания мобильный блок системы, снабженной камерой, был установлен на хвостовой вагон состава. Изображение из камеры блока выводится на монитор, установленный в кабине машиниста. Интеллектуальная система позволяет машинисту оценить поездную обстановку, вести контроль состояния пути и наличия габарита для движения подвижного состава. Составителям поездов, основная задача которых состоит в расформировании и формировании поездов, система дает возможность выйти из опасной зоны и обеспечить безопасность движения поездов.

«Составитель грузовых поездов — одна из самых травмоопасных профессий на железной дороге. Жизнь и здоровье человека — главные ценности компании, поэтому мы инициировали данный проект. Ряд разработчиков предложили свои технические решения. Мы остановились на одном из них», — сказал Батыр Котырев.

При составлении поездов важна совместная работа составителя и машиниста. Составителю приходится работать в любую погоду и в любое время года под открытым небом. После внедрения системы составитель может уже не находиться на подножке последнего вагона.

В этом году проект запускается в пилотном режиме. После успешной апробации уникальную систему введут в промышленную эксплуатацию