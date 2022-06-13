Стартапы и корпорации Центральной Азии объединятся на новой платформе

CorpUp Central Asia — это площадка, где эксперты Tech Hub МФЦА и «Акселератора ФРИИ» помогают корпорациям найти зрелые технологические решения под задачи бизнеса.

Tech Hub МФЦА и «Акселератор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ)» запустили центр корпоративных инноваций CorpUp Central Asia, где совместная команда экспертов поможет компаниям Центральной Азии и СНГ работать с инновациями и повысить эффективность бизнеса.

CorpUp Central Asia — это площадка, где эксперты Tech Hub МФЦА и «Акселератора ФРИИ» помогают корпорациям найти зрелые технологические решения под задачи бизнеса, внедрить продуктовый подход, развить культуру инноваций и внутреннего предпринимательства среди сотрудников. Все это позволит компаниям сократить затраты на внедрение инноваций и ускорить вывод новых продуктов на рынок.

CorpUp Central Asia создана командой, которая реализовала свыше 30 корпоративных акселераторов для крупного бизнеса, создала одну из крупнейших баз технологических стартапов в СНГ и глубоко понимает рынок и технологические задачи компаний из Казахстана, Узбекистана, России и др.

В 2021 году команды Tech Hub МФЦА и «Акселератора ФРИИ» при поддержке международной платежной системы Mastercard запустили первый финтех-акселератор Казахстана для технологичных стартапов, заинтересованных в работе с банками страны. Поиск решений вели по 11 направлениям и рассмотрели 272 заявки в акселератор. Банками-партнерами программы стали Altyn Bank, Eurasian Bank и Freedom Finance Bank.

«Этот проект показал большой спрос на инновационные решения стартапов в Казахстане и привлекательность региона с точки зрения роста бизнеса, совместного тестирования и внедрения технологий. Приглашаем корпорации различных отраслей к сотрудничеству, а B2B стартапы — предлагать свои решения для участия в будущих программах CorpUp Central Asia», — говорит Асель Абдрахманова, руководитель по корпоративным инновациям Tech Hub МФЦА.

«Интерес к технологиям в Казахстане будет только усиливаться. Перед корпорациями региона открываются большие перспективы, и при правильном подходе есть возможность стать крупными игроками в СНГ и не только. Однако, большинство корпораций Центральной Азии еще не выстроили системную работу со стартапами, а стартапы не всегда могут предложить решение. Чтобы снять эти барьеры и поддержать технологическое развитие корпораций региона, вместе с партнерами мы решили создать площадку, где стартапы и корпорации смогут эффективно взаимодействовать», — отмечает Ирина Тарасова, директор департамента корпоративных программ ФРИИ.