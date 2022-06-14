Мобильные платежи с биометрической аутентификацией достигнут 1,2 трлн долларов к 2027 году

Распознавание лиц прокладывает путь к более широкому внедрению биометрии в мобильные платежи.

Стоимость удаленных мобильных платежей с биометрической аутентификацией к 2027 году во всем мире достигнет 1,2 трлн долларов (рост с 332 миллиардов долларов в 2022 году). Такие транзакции используют биометрические данные, обычно распознавание лица и отпечатков пальцев, для аутентификации удаленных мобильных платежей. Аналитики Juniper Research считают, что рост на 365% обусловлен недавними нормативными изменениями, а также внедрением SCA (Strong Customer Authentication, требование пересмотренной директивы Европейского Союза о платежных услугах), что способствует более широкому внедрению.

Исследование «Биометрия мобильных платежей: ключевые возможности, региональный анализ и прогнозы рынка на 2022–2027 годы» определило OEM-платежные решения (от производителей оригинального оборудования), включая Apple Pay, в качестве движущей силы внедрения биометрии мобильных платежей. В отчете содержится призыв к поставщикам OEM-Pay использовать свое влияние на дизайн смартфонов для улучшения встроенных биометрических систем в устройствах и обеспечения безопасности при появлении новых угроз.

Требование SCA PSD2 (Вторая директива о платежных услугах) подтолкнуло финансовые учреждения к внедрению биометрической аутентификации. Чтобы удовлетворить это требование, финансовые учреждения используют возможности биометрической аутентификации смартфонов. Исследование показало, что объем удаленных мобильных платежей с биометрической аутентификацией вырастет на 383% в течение следующих пяти лет и к 2027 году достигнет 39,5 млрд во всем мире.

В отчете говорится, что распознавание лиц прокладывает путь к более широкому внедрению биометрии в мобильные платежи, а решения OEM-Pay предлагают почти повсеместное распространение возможностей распознавания лиц для беспрепятственного процесса оплаты. Однако с ростом использования этой технологии она стала мишенью для злоумышленников. В связи с этим поставщикам мобильной аутентификации рекомендуют уделить первоочередное внимание разработке и внедрению расширенного детектирования при распознавании лиц, чтобы бороться с постоянно растущей ролью мошенников и гарантировать, что безопасность не будет нарушена.