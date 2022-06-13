Благодаря переходу на цифровое здравоохранение очереди в поликлиниках сократились

Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов принял участие в работе совещания министров здравоохранения государств-членов ШОС.

Выступая на совещании, Марат Шоранов отметил, что принцип всеобщего доступа к услугам здравоохранения является приоритетным, а право на здоровье, включающее доступную и качественную медицинскую помощь, является одним из основополагающих прав человека. Он подчеркнул, что Казахстан, реализуя национальный проект «Здоровая нация», уделяет особое внимание вопросам доступности и качества медицинской помощи.

Первый вице-министр информировал участников совещания о развитии первичной медико-санитарной помощи в РК на основе непрерывности и преемственности, внедрении программы управления заболеваниями, работе передвижных медкомплексов и сельской медицине. Также он сообщил об обеспечении организаций здравоохранения необходимой ИТ-инфраструктурой.

«Благодаря переходу на цифровое здравоохранение охват безбумажным ведением медицинской документации государственными организациями здравоохранения достиг 100% уровня, очереди в поликлиниках сокращены в два раза», — поделился спикер.

Марат Шоранов отметил, что с 2018 года Казахстан проделал значительную работу по трансформации ПМСП, усовершенствованы подходы многопрофильных команд. Усилия были сфокусированы в центрах лучших практик. Их сегодня насчитывается 17 по стране.

«Казахстан, поддерживая важную роль ПМСП, стремится способствовать обмену опытом и передаче имеющихся знаний между странами. При поддержке регионального бюро ВОЗ в Алматинской области состоялся запуск Демонстрационной площадки ПМСП. Площадка предназначена для обмена опытом и достижениями в использовании современных инновационных технологий и решений на уровне ПМСП для стран Европейского региона. Отрадно, что одними из первых обучились на этой площадке узбекские медицинские специалисты. Мы готовы к партнерству и конструктивному взаимодействию» — заявил первый вице-министр здравоохранения РК.