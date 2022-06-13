В Кыргызстане оплату за все госуслуги хотят перевести на безнал

Власти рассказали, чем это выгодно для плательщиков государственных услуг.

Кабмин и Нацбанк КР разработали проект постановления, согласно которому предлагается прием платежей за все платные государственные и муниципальные услуги осуществлять в безналичной форме. Коммерческим банкам и платежным организациям рекомендуется обеспечить государственные и муниципальные учреждения оборудованием, предназначенным для приема платежей с использованием банковских платежных карт, электронных денег и/или с использованием QR-кода, передает Sputnik.

«Для плательщика государственных услуг выгода в том, что не требуется оплачивать комиссию банка за проведение оплаты, кроме того, в некоторых случаях плательщик не теряет время в очередях», — говорится в справке-обосновании.

Также отмечается, что целью такого решения являются внедрение цифровых платежей, достижение прозрачности денежного обращения, снижение доли теневой экономики и защита прав потребителей.