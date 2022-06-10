Самый низкий уровень цифровой грамотности среди казахстанцев старше 6 лет – в СКО

В среднем по РК показатель превысил 85.

Уровень цифровой грамотности населения в возрасте от 6 лет вырос с 82% в 2020 году до 85,3% от общей численности населения в 2021-м. Это значительный прогресс, с учетом того, что в 2018 году показатель достигал лишь 77,3%, передает Energyprom.kz.

При этом обеспеченность домашних хозяйств ноутбуками сократилась с 54,7% от общего числа домохозяйств в 2020-м до 52,8% в 2021 году, а на 1000 человек их количество уменьшилось со 170 до 164 шт. Обеспеченность планшетами и сотовыми телефонами, наоборот, выросла: планшетами — с 18% до 19,3%, сотовыми телефонами — с 99,1% до 99,4%. При этом, количество планшетов на 1000 человек увеличилось с 56 до 59 шт., а количество сотовых телефонов сократилось с 769 до 767 шт.

В региональном разрезе лучшие показатели по уровню цифровой грамотности населения в возрасте от 6 лет отмечены в столице: сразу 94,6%. Следом идут Алматинская область (89,3%) и Алматы (88,9%). Наихудшие результаты зафиксированы в Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях — лишь 76,5% и 76,8% соответственно.

Повышение уровня цифровой грамотности населения РК — одна из целей государственной программы «Цифровой Казахстан 2018–2022» (на текущий момент программа утратила силу). Заметим: плановый показатель программы на 2021 год — 81,5%. То есть, в возрастной категории от 6 лет нужной величины не достигли Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Акмолинская и Карагандинская области.

Тем временем уровень цифровой грамотности населения в возрасте от 6 до 74 лет в 2021 году в среднем по РК достиг 87,3%. В этой возрастной категории до планового показателя в 81,5% не дотянули лишь два региона — Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области, где уровень цифровой грамотности населения составил всего 79,2% и 80,2% соответственно.

По итогам промежуточной оценки госпрограммы, проведенной счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета, оказалось, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности не уделяло должного внимания анализу результативности ее параметров и показателей. Также зафиксирована слабая координация деятельности подведомственных субъектов квазигосударственного сектора со стороны МЦРИАП.

Отмечено следующее:

— на протяжении более 6 лет не достигнуты результаты по внедрению облачного документооборота в государственных органах;

— в результате неэффективного менеджмента имеются убыточные и бесперспективные инвестиционные проекты — Smart Contract, «Единая информационная система юридической помощи „Е-Заң көмегі“», «Единый контакт-центр» — на сумму 987,9 млн тг;

— при отсутствии контроля со стороны МЦРИАП и учредителя в лице холдинга «Зерде» в число участников Astana Hub были включены компании, осуществляющие деятельность в сфере майнинга криптовалют.