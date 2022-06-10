Можно ли оцифровать выборы и референдумы в Казахстане?

В МЦРИАП рассказали, в будущем можно сделать открепление и прикрепление к избирательным участкам в электронном виде.

Глава МЦРИАП Багдат Мусин в кулуарах пленарного заседания Совета иностранных инвесторов прокомментировал вопрос полной цифровизации процесса голосования на референдуме или выборах, передает Zakon.kz.

«﻿Что касается самого процесса голосования, то он точно за один месяц не делается. Для него нужно технологически подготовиться, и Центризбирком должен подготовиться. Нужно же процессы изучать с нескольких сторон. Не только сам процесс голосования. Мы то автоматизировать все можем, а как будут наблюдатели смотреть? То есть, в процессе голосования есть несколько сторон. Наблюдатели, которые видят, что бумажку подписал, взял, пронумеровал один человек. Это та стезя, где на международной арене еще много обсуждений происходит. Как цифровики, в принципе, готовы. Но вопрос в том, что ни одна страна полностью весь процесс не оцифровала», — высказался министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

По словам министра, в будущем в Казахстане возможно сделать открепление и прикрепление к избирательным участкам в электронном виде. Однако Мусин уточнил, что просто оцифровать этот процесс будет недостаточно.

«Что касается самого процесса голосования, нужно изучать его с точки зрения международных подходов. Саму процедуру сделать электронной несложно. Но сделать так, чтобы все ей доверяли — это большая работа», — добавил Багдат Мусин.