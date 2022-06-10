Можно ли оцифровать выборы и референдумы в Казахстане?
В МЦРИАП рассказали, в будущем можно сделать открепление и прикрепление к избирательным участкам в электронном виде.
Глава МЦРИАП Багдат Мусин в кулуарах пленарного заседания Совета иностранных инвесторов прокомментировал вопрос полной цифровизации процесса голосования на референдуме или выборах, передает Zakon.kz.
«Что касается самого процесса голосования, то он точно за один месяц не делается. Для него нужно технологически подготовиться, и Центризбирком должен подготовиться. Нужно же процессы изучать с нескольких сторон. Не только сам процесс голосования. Мы то автоматизировать все можем, а как будут наблюдатели смотреть? То есть, в процессе голосования есть несколько сторон. Наблюдатели, которые видят, что бумажку подписал, взял, пронумеровал один человек. Это та стезя, где на международной арене еще много обсуждений происходит. Как цифровики, в принципе, готовы. Но вопрос в том, что ни одна страна полностью весь процесс не оцифровала», — высказался министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.
По словам министра, в будущем в Казахстане возможно сделать открепление и прикрепление к избирательным участкам в электронном виде. Однако Мусин уточнил, что просто оцифровать этот процесс будет недостаточно.
«Что касается самого процесса голосования, нужно изучать его с точки зрения международных подходов. Саму процедуру сделать электронной несложно. Но сделать так, чтобы все ей доверяли — это большая работа», — добавил Багдат Мусин.