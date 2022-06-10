В Казахстане построят ветровую электростанцию мощностью 1 ГВт

Строительство проекта планируется проводить поэтапно, с завершением в 2026 году.

9 июня Министерство энергетики РК, АО «Самрук-Казына», АО НК «КазМунайГаз» и ГК «TotalEnergies» заключили соглашение о принципах, направленное на реализацию крупномасштабного проекта ВИЭ мощностью 1 ГВт, в рамках исполнения поручения Касым-Жомарта Токаева, данного в ходе совещания по вопросам развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан от 26 мая 2021 года, передает Ortcom.kz.

В церемонии подписания приняли участие министр энергетики РК Болат Акчулаков, председатель правления Самрук-Казына Алмасадам Саткалиев, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев, вице-президент по развитию бизнеса в Азии «Total Еren S.A.» Антуан Гарэ, генеральный директор «Total Energies» в Казахстане Ахлем Фрига-Ной. Подписанный документ направлен на развитие, финансирование, строительство и эксплуатацию ветровой электростанции общей мощностью 1 ГВт с использованием системы накопления энергии.

Месторасположение объекта — близь поселка Мирный в Жамбылской области. Строительство проекта планируется проводить поэтапно, полное завершение проекта ожидается в период с 2024 по 2026 годы.

Реализация проекта позволит достичь целевых индикаторов, утвержденных концепцией перехода Казахстана к «зеленой» экономике, привлечь дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места, а также увеличить генерацию «зеленой» электроэнергии.