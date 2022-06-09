Техническое регулирование ЕАЭС идет по пути цифровых преобразований

Реализация проекта даст всем участникам рынка доступ к цифровым сервисам для обеспечения цифровизации процессов проектирования, производства и вывода продукции на рынок.

Практическая реализация интеграции, ее развитие и углубление ставит новые задачи, решить которые невозможно без применения современных цифровых технологий. А техническое регулирование является одним из важнейших инструментов в решении этих задач. Об этом заявил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко на пленарной сессии Международного цифрового форума ТИБО-2022, который прошел 7 июня в Минске.

Виктор Назаренко рассказал о проекте цифрового технического регулирования в рамках ЕАЭС, который создает современную цифровую среду для формирования полного набора обязательных требований к точно идентифицированным объектам технического регулирования.

«Реализация проекта даст всем участникам рынка доступ к цифровым сервисам для обеспечения цифровизации процессов проектирования, производства и вывода продукции на рынок, — подчеркнул министр ЕЭК, — А главным результатом проекта будет возможность для промышленности ускорить создание и вывод на рынок продукции, в том числе новой, отвечающей актуальным обязательным требованиям».

Также обсуждались региональные и субрегиональные проекты по развитию телекоммуникационных инфраструктур и поддержке технического сообщества, вопросы использования больших данных в агропромышленном комплексе, реализации экосистемных проектов ЕАЭС, а также цифрового измерения интеграционных проектов Евразии.