Использование спецоборудования для мониторинга соцсетей подтвердили в МВД

Методика использования специального оборудования носит служебно-прикладной характер и публичному обсуждению не подлежит.

Вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев, отвечая на вопросы депутатов мажилиса в ходе пленарного заседания, подтвердил использование специального оборудования и программного обеспечения для мониторинга соцсетей в стране, передает Каzpravda.kz.

«Действительно, МВД сегодня использует специальное оборудование и программное обеспечение для мониторинга интернет-пространства на предмет выявления противоправного контента, там не только финансовые нарушения, но и другой противоправный контент», — пояснил вице-министр.

По словам Марата Кожаева, в алгоритмы программы заложены специальные критерии.

«Заложены специальные критерии и признаки, которые могут свидетельствовать о возможных нарушениях. Если говорить о фактах, то за этот год по линии финансовых пирамид и мошенничества мы выявили 31 факт в части противоправного контента. Мы направили информацию в уполномоченный орган для блокировки этих сайтов, ресурсов. На сегодня 15 из них заблокированы. На базе Алматинской академии МВД мы обучаем специалистов для работы на этом оборудовании и в этих программах», — сказал вице-министр.

Он также добавил, что методика использования специального оборудования носит служебно-прикладной характер, поэтому публичному обсуждению не подлежит.