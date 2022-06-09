Подведены итоги первого школьного стартап-инкубатора Teenpreneurs

На участие в Demo Day свои заявки подали 33 команды, и только 15 проектов были допущены к финальному питчингу.

В течение 3,5 месяцев более 200 учеников Назарбаев интеллектуальной школы из 15 городов республики обучались основам предпринимательства в рамках школьного инкубатора Teenpreneurs от столичного технопарка Astana Hub. 4 июня в Актау состоялся финал программы — Demo Day, где 15 лучших команд презентовали свои проекты экспертному жюри. Мероприятие прошло в рамках Caspian Startup& Demo Day 2022. В завершение программы АО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub подписали меморандум о сотрудничестве.

Юные нишевцы прошли курсы по предпринимательским навыкам Startup School и научились создавать прототипы на No Code School. Оба курса — бесплатные образовательные программы технопарка. После отбора на программу было сформировано более 40 команд, 37 из которых прошли трекшн-сессии от экспертов, стартаперов, сертифицированных трекеров и менторов в сфере технологического предпринимательства. На участие в Demo Day свои заявки подали 33 команды, и только 15 проектов были допущены к финальному питчингу. Однако, прежде чем выступать перед жюри, финалисты прошли 3-дневные офлайн-сессии.

Первое место заняла команда WEST из НИШ ФМН г. Уральск с проектом NFT-будильника L7RK. Победители планируют пробовать силы дальше и участвовать в BlockChain Battle от Astana Hub. Второе место досталось команде Colight. Школьники разработали карманный медицинский помощник — социальную сеть для врачей PhyDoc.