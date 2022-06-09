Рассматривать заявления о кибербуллинге в отношении детей будет экспертная группа

Ее создадут при Министерстве информации и общественного развития.

Министерство информации и общественного развития РК подготовило проект правил создания экспертной группы, а также рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка. Состав экспертной группы формируется из числа работников министерств информации и общественного развития, образования и науки, иных заинтересованных государственных органов и общественных организаций, передает Zakon.kz.

Основными задачами экспертной группы являются:

— рассмотрение заявлений о кибербуллинге в отношении ребенка и осуществление правовой оценки фактов кибербуллинга, указанных в заявлениях;

— вынесение решения о наличии либо об отсутствии фактов кибербуллинга.

Предусматривается, что при выявлении фактов кибербуллинга гражданин либо законный представитель ребенка в письменной форме или в форме электронного документа, удостоверенного посредством ЭЦП, обращаются в уполномоченный орган с заявлением, с указанием наименования интернет-ресурса, на котором присутствуют факты кибербуллинга. По итогам рассмотрения заявления уполномоченным органом не позднее трех рабочих дней со дня его поступления заявителю представляется ответ на государственном языке или языке обращения. Если же информация входит в компетенцию нескольких обладателей и при ответе на заявление требуется получение дополнительной информации, то срок рассмотрения заявления продлевается не более чем на 15 календарных дней, а заявителю сообщается об этом в течение двух рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.

Вместе с тем в рассмотрении заявления отказывается, если в содержании заявления не указан интернет-ресурс, на котором совершаются факты кибербуллинга. Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 июня.