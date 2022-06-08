Финансовая и цифровая грамотность казахстанцев планомерно растет

Представлены результаты международных и отечественных исследований.

Согласно отчету «Уровень финансовой грамотности в СНГ в 2021 году», подготовленному ОЭСР, взрослое население Казахстана продемонстрировало результаты выше среднего по таким показателям, как финансовая грамотность, финансовые знания и поведение, а также финансовое благополучие. Респонденты показали умеренную уверенность в собственных финансовых знаниях: высоко их оценили 22%, что немного больше, чем в среднем по СНГ (19%).Также, если сравнивать со странами СНГ, Казахстан лидирует по таким показателям, как хранение денег в финансовых учреждениях, а именно — на сберегательных счетах — 30% (среднее по СНГ — 13%), в срочных депозитах — 7% (среднее по СНГ — 3%). Во многих отношениях уровень финансовой грамотности граждан Казахстана и их опыт решения финансовых вопросов соответствуют общей картине в СНГ, сообщает Ranking.kz.

В стране отличные показатели цифровой грамотности. Согласно исследованию БНС АСПиР РК, уровень цифровой грамотности населения РК неуклонно растет. Так, доля респондентов в возрасте 6–74 лет, владеющих навыками использования цифровых устройств и интернета, в 2021 году достигла 87,3%. При этом в 2020 году их доля составляла 84,1%, в 2019-м — 82,1%, в 2018-м — 79,6%.

В региональном разрезе наибольший уровень цифровой грамотности населения наблюдался в столице (94,7%), Алматы (91,5%) и Алматинской области (91%).