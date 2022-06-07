Big Data помогает «Казахтелекому» наращивать доходность компании

Подход data driven decisions позволяет оператору минимизировать бизнес-риски и принимать наиболее эффективные решения на основе накопленной информации.

В АО «Казахтелеком» прошла вторая «песочница» по Big Data, где компания подвела промежуточные итоги 20 проектов, сформированных на основе больших данных. В числе передовых решений, которые находятся в разработке — проект Next Product to Buy, направленный на обеспечение пользователей самыми современными и персонализированными предложениями. NРТB с помощью технологий машинного обучения позволяет анализировать поведение абонентов, предыдущую историю оплат, механику потребления услуг, количество используемого трафика и многое другое. Полученные данные позволяют «предугадать» предпочтения клиента и заблаговременно предложить ему выгодные тарифные планы.

Еще одно решение, которое нацелено на удержание абонентов — проект Churn, который на основе алгоритмов машинного обучения выявляет потенциальных пользователей, которые с некой долей вероятности в ближайшее время могут отключить услуги и сервисы «Казахтелекома». Также эта технология дает возможность предпринимать превентивные меры для удержания клиентов. В результате работы с аналитическими данными строятся прогнозы и выстраиваются точечные решения по каждому пользователю услуг с предложением к переходу на более выгодные тарифные планы. Благодаря внедрению технологий Big Data и моделей машинного обучения с начала года компании удалось удержать более 14 тысяч абонентов.

«Объемы данных, которые собираются у нас, стремительно растут. Осознавая это, мы задались целью создать возможности для управления накопленными данными как активом, создавая успешные тренды в области Big Data. Сегодня для эффективной реализации этих решений мы используем в своей работе подход data driven decisions, который позволяет нам минимизировать бизнес-риски и принимать наиболее эффективные решения на основе накопленной информации», — отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

На очередной песочнице участники команд также обсудили перспективы реализации остальных проектов, над которыми работали в течение трех месяцев. Эти проекты направлены на увеличение абонентской базы, улучшение сервиса и эффективного использования бюджета капитальных вложений. Как отмечают в АО «Казахтелеком», эти решения стали основным триггером для продвижения проектов компании, основанных на Big Data.

«Новый формат дискуссии с участием команд из различных подразделений „Казахтелекома“ позволяет определить ключевые и приоритетные направления развития и реализации продуктов и услуг в сфере Big Data. Основная цель „песочницы“ — апробирование того или иного решения и идеи внутри компании, до запуска его на рынок. Такая практика командной работы уже продемонстрировала свою эффективность. Окончательный итог нашей инициативы мы увидим в конце года», — отметил генеральный директор Дивизиона ИТ АО «Казахтелеком» Марат Абдилдабеков.

По итогам прошлого года в рамках реализации проектов с применением больших данных «Казахтелеком» уже заработал более 1 млрд тенге. Сейчас компания намерена наращивать проекты в этом направлении и увеличить их прибыльность до 11 млрд тенге в год. С начала текущего года «Казахтелеком» инициировал проведение мероприятий в новом формате sandbox — песочницы с участием руководства и сотрудников структурных подразделений, задействованных в реализации проекта Big Data. По итогам первой песочницы, которая состоялась в конце февраля текущего года, были сформированы 20 перспективных кейсов.