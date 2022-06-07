Крупнейший в мире поставщик корпоративных приложений для бизнеса провел 3 июня в Алматы форум SAP NOW.

В живописном отеле Swissotel Wellness Resort Alatau Almaty собралось свыше 350 человек — руководители крупнейших компаний, ведущие IT-специалисты, маркетологи, финансисты и аналитики из стран СНГ. Обсудили тренды, поговорили об инновациях, поделились новостями, планами и проектами. Было видно, что деловые круги не хотят жить только виртуальной жизнью, а рады живому общению после снятия ковидных ограничений.

Форум открыли выступления экспертов из разных отраслей, посвященные теме турбулентности, непрекращающихся кризисов внешнего мира и тому, как компаниям сохранять устойчивость в такое непростое время. Все спикеры единодушно сошлись в том, что человечество вступило в эпоху эскалации кризиса. Во время пандемии многие верили, что кризис пройдет и начнется фаза роста, как только коронавирус уступит позиции. Однако спустя два года оказалось, что рынкам еще есть куда падать, а турбулентности есть куда расти. Мир сегодня настолько ускорился, что если ты отстаешь на 1 минуту — ты проиграл. И скорость не снижается, а наоборот. Так что сейчас самое время быть инновационными, не бояться пробовать разные технологии, отказываться от неподходящих и оставлять самые эффективные.

Быть на коне

Открыл форум Евгений Теремов, управляющий директор SAP Казахстан. Он сравнил процесс прохождения кризиса в современном мире с верховой ездой.

«В момент угрозы есть три ключевые реакции — бей, беги или замри. Компании в момент кризиса, в зоне турбулентности, тоже имеют соблазн приостановить инвестиции, проекты, заморозить инновации, создать провизии и любой ценой держаться в седле. Но каждый, кто пробовал заниматься верховой ездой, знает про ошибку начинающих всадников, которые пытаются вцепиться в коня. На самом деле это стесняет движения. Нужно уметь держаться за счет способности балансировать», — пояснил он.

Следом выступил Люк Джонс, директор направления HR-сервисов TerraLink Global, который философски отметил, что кризисы имеют свойство заканчиваться.

«Я занимаюсь рекрутингом на постсоветском пространстве уже 25 лет и это мой шестой кризис», — представился спикер. Начало карьеры Люка Джонса пришлось на эпоху, «когда нужно было брать телефонную трубку и звонить людям». Цифровизация значительно помогла рекрутингу, автоматизировав второстепенные задачи. Но уделять внимание команде по-прежнему очень важно.

«Все равно нужны люди. Я часто слышу, что раз все плохо, к нам придут хорошие специалисты работать за полцены. К сожалению, это не так. Компании ведь не избавляются от самых лучших специалистов в самом начале», — пояснил Люк Джонс.

Не просто ехать — а обгонять

Как отметил Евгений Теремов, наступило время быстрых, гибких и смелых. В условиях турбулентности компаниям необходимо быстро меняться, чтобы опережать конкурентов и не терять темпы развития. На форуме выступали представители горнодобывающих предприятий, химических холдингов и сервисных компаний, которые уже используют технологии SAP или еще находятся в процессе их внедрения.

Акбота Биярова, директор департамента информационных технологий «Казфосфата», рассказала про ZMRUN, амбициозный проект компании по внедрению облачной SAP S/4HANA, название которого переводится с казахского как «ракета». Его основная цель — создать современную промышленную ИТ-платформу, основанную на объективных данных о финансовых, материальных и производственных ресурсах, которая обеспечила бы возможность оперативного, комплексного управления предприятием. Ввод в промышленную эксплуатацию намечен на 1 января 2023 г. Акбота Биярова подчеркнула, что для успешной реализации проекта очень важно провести работу внутри компании и дать понять бизнес-направлениям, что от них требуется большая вовлеченность.

В свою очередь Алена Сорокоумова, руководитель отдела развития и автоматизации бизнес-процессов Eurasia Group, отметила, что среди основных факторов успеха при реализации проекта можно назвать быстроту принятия решений, подключение всех заинтересованных сторон на раннем этапе, своевременную подготовку данных и отработку различных сценариев, а также выбор надежного интегратора. Eurasia Group сейчас осуществляет миграцию с SAP ERP на SAP S/4HANA.

Андрей Файгилев, руководитель Центра компетенции и развития КИС на базе SAP компании Enter Engineering Pte Ltd., рассказал про проект внедрения системы корпоративной аналитической отчетности на базе SAP Analytics Cloud и хранилища данных на SAP BW/4HANA в международной нефтегазосервисной компании Eriell.

Компания разработала единое хранилище данных из разнородных систем, создала единый портал, обеспечивающий доступ к оперативной отчетности по текущей операционной деятельности и информационным аналитическим панелям для руководства. По итогам внедрения новых систем удалось сократить затраты на формирование корпоративной аналитической отчетности — вместо шести человеко-дней отчетность формируется в режиме реального времени. Как отметил Файгилев, компании в том числе была важна гибкость системы, ее быстрая обновляемость и возможность доступа к ней через мобильное устройство из любой точки мира.

Компания «Казцинк» представила на форуме проект развития персонала и создания кадрового резерва с помощью SAP Success Factors, представители ERG рассказали про программу трансформации ремонтов и управления активами, а представители Усть-каменогорского титано-магниевого комбината (УКТМК) — про масштабную реорганизацию бизнес-процессов на базе SAP S/4HANA, про первое внедрение SAP Central Finance в СНГ.

Собственников интересует возможность оптимизации производства за счет новых технологий, которые можно быстро внедрить. И эту скорость могут обеспечить облачные технологии. Как отметил в своем выступлении Евгений Теремов, именно в связи с этим SAP разместила свое флагманское решение SAP S/4HANA в облаке. Технологии — ключ к скорости, а скорость — ключ к успеху компаний. Поэтому самым правильным и адекватным ответом на вызовы сейчас являются облачные технологии.

Завершая свое выступление на форуме, Евгений Теремов подчеркнул, что на первый план для компаний также выходит концепция устойчивого развития, реализация и внедрение подходов ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance). «ESG — это та работа, которая нацелена не на краткосрочное извлечение прибыли, а работа, которая строится ради нашего будущего на долгие годы вперед», — отметил Теремов. SAP как глобальная корпорация уделяет этому много внимания, развивая соответствующие решения и, что самое важное, имеет необходимый опыт и знание лучших практик.