Сказки народов Казахстана теперь можно посмотреть в YouTube

Видеоверсия народных сказок будет ежедневно выкладываться на YouTube-странице Qogam Life.

В прошлом году по инициативе Министерства информации и общественного развития реализован проект «Сказки народов Казахстана», объединивший более 100 сказок 25 этносов, которые проживают в стране. Изданы два тома — для детей от 4 до 7 лет и от 8 до 11, передает Kazpravda.kz.

«Однако тираж книжного варианта был всего четыре тысячи экземпляров. При желании книгу можно купить в магазинах, но мы понимаем, что охватить всех детей невозможно. Поэтому родилась идея сделать сказки в видеоформате для YouTube, чтобы, с одной стороны, увеличить казахоязычный контент, а с другой –приобщать детей с раннего возраста к ценностям, которые близки нашему народу. Никаких капиталовложений в этот электронный продукт не было. Он сделан силами неравнодушных людей», — отметил на презентации директор РГУ «Қоғамдық келісім» Галымжан Кусмангали.

Проект знакомит с фольклором разных народов. Увлекательные сказки рассказывают о быте, нравах, обычаях, традициях. В текстах много диалогов и юмора.

«Меня как родителя беспокоит, что у нас нет мало хорошего, качественного контента для детей именно на государственном языке. Мои дети смотрят на YouTube-каналах все что угодно, только не казахоязычный контент. Теперь каждый день мы будем выставлять видео. Финансирование не заложено, поэтому будем рады энтузиастам, которые поделятся хорошими идеями», — добавил спикер.

Видеоверсия народных сказок будет ежедневно выкладываться на YouTube-странице Qogam Life.