Корпоративные расходы на кибербезопасность превысят 226 млрд долларов к 2027 году

Машинное обучение определено как ключевое требование к решениям в области кибербезопасности.

Новое исследование Cybersecurity: Key Trends, Competitor Leaderboard and Market Forecasts 2022-2027 от Juniper Research показало, что удаленная работа и облачные вычисления внедряются предприятиями, от малых до многонациональных, что увеличивает количество векторов атак, доступных для киберпреступников.

Аналитики прогнозируют, что в 2027 г. стоимость корпоративных расходов на кибербезопасность превысит 226 млрд долларов, по сравнению со $179 млрд в 2022 году. Этот рост на 26% в течение следующих пяти лет отражает растущую зрелость рынка кибербезопасности, который продолжает развиваться по мере появления новых угроз. В отчете указано, что рост осведомленности об уязвимостях, а также о новых угрозах, включая программы-вымогатели и DDoS (распределенный отказ в обслуживании), являются ключевыми факторами увеличения расходов.

Аналитики определили пятерку ведущих поставщиков рынка:

— АМС

— IBM

— Cisco

— Oracle

— Sophos

«Облачные вычисления изменили бизнес, поэтому неудивительно, что два крупнейших поставщика облачных вычислений, AWS и IBM, также лидируют в области кибербезопасности. Для поставщиков облачных услуг эффективная кибербезопасность является основным требованием. Предлагая собственные решения для обеспечения кибербезопасности, AWS и IBM извлекают выгоду из своих существующих крупных пользовательских баз; приобретая предприятия и возможности по мере необходимости для улучшения своих продуктовых предложений», — отметила соавтор исследования Дамла Сат.

В отчете машинное обучение определено как ключевое требование к решениям в области кибербезопасности. Поставщики кибербезопасности должны формировать стратегические партнерские отношения с более мелкими специализированными вендорами, чтобы приобретать новые источники данных и точечные решения, а также предлагать такие услуги, как унифицированное управление угрозами для поддержки актуальности на этом высококонкурентном рынке.

Напомним — осенью в Казахстане пройдет ежегодная конференция по информационной безопасности PROFIT Security Day 2022. На одном из крупнейших событий в сфере ИБ мы обсудим, как отечественный бизнес справляется с возрастающими угрозами и какие решения могут предложить вендоры.