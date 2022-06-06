Открытие технопарков в вузах обсудили министры МЦРИАП и МОН

Багдат Мусин и Асхат Аймагамбетов обсудили вопросы развития инновационной экосистемы, IT-отрасли, а также оказание государственных услуг по приему документов и присуждения грантов.

Состоялась встреча министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина и министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова, в рамках которой министры обсудили вопросы развития инновационной экосистемы, IT-отрасли, а также оказание государственных услуг по приему документов и присуждения грантов.

В настоящее время МЦРИАП активно работает над поручением Президента по подготовке 100 тыс. IT-специалистов. Поэтому одной из главных тем межведомственного совещания стало выделение грантов школам программирования для подготовки IT-специалистов.

«На сегодняшний день разработан механизм выделения ваучеров (грантов) IT-школам на базе корпоративного фонда «Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub». В 2021 году за счет собственных средств Astana Hub было профинансировано 100 студентов из 13 IT-школ программирования. В рамках масштабирования программы в 2022 году планируется выделение 3000 грантов», — сообщил Багдат Мусин.

По его словам, обучение IT-кадров приведет к созданию более 20 тысяч новых рабочих мест и к увеличению экспорта ИКТ услуг до 500 млн долларов к 2025 году. Однако для этого необходимо повышать качество образования IT-специалистов. Сегодня по республике более 77 ВУЗов готовят IT-специалистов. Ежегодно более 10 000 IT-специалистов выпускаются на рынок, при этом кадры не соответствуют требованиям рынка.

Стороны также обсудили вопросы готовности информационных систем, связанные с электронным приемом документов, и меры по предотвращению их сбоя в этом году. Отметим, что в 2022 году ожидается участие 160 тысяч выпускников в тестировании для обучения в колледжах и 140 тысяч выпускников для обучения в вузах.

«Нам необходимо обеспечить бесперебойную работу электронных систем в период приема документов и распределения образовательных грантов. Основные проблемные моменты мы выделили. Важно проверить и настроить все цифровые решения. Это и учет пороговых баллов, и сам процесс приема заявок, и исключение дублирования заявлений одним абитуриентом, и другие вопросы. Нам нужно совместными усилиями создать максимально комфортные условия для всех выпускников. Чтобы все вне зависимости от места жительства имели возможность воспользоваться электронными услугами без сбоев», — отметил Асхат Аймагамбетов

Министр Багдат Мусин предложил внедрить рейтинг IT-факультетов на базе НПП «Атамекен». МЦРИАП РК совместно с экспертами в области ИКТ уже разработал проект концепции рейтинга.

Цифровизация активно внедряется в образовательную сферу. Так, министерством ведется работа по внедрению современных IT-платформ «Виртуальный учитель», к которым на сегодняшний день подключено более 150 общеобразовательных школ по Казахстану. Однако наряду с этим существует проблема в недостаточной квалификации учителей информатики, в связи с чем поступило предложение по разработке программы или курсов, направленных на повышение квалификации.

Обсудили министры и создание технопарков при казахстанских вузах. 1 июня Глава государства поручил правительству и профильным министерствам запустить программу поддержки научно-технологических парков при вузах с выделением целевых грантов на развитие научных лабораторий и опытно-испытательной инфраструктуры.

МЦРИАП РК в 2022 году планирует запустить программу по поддержке региональных IT-технопарков, которая будет включать в себя обучение молодежи в регионах актуальным и востребованным в IT-предпринимательстве компетенциям посредством программ Astana Hub, таких как «No Code School», «Startup School» и др., а также инкубационные и акселерационные программы «Techpreneurs», «preScalerator», «Scalerator», проведение локальных тематических мероприятий, методологическую поддержку.

Стороны договорились о сотрудничестве и взаимной поддержке всех озвученных на совещании направлений.