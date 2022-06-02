Казахстанские дети больше всего времени проводят в YouTube

С наступлением летних каникул и появлением свободного времени у школьников, родителей все чаще беспокоят вопросы безопасного пребывания детей в сети.

В первом квартале 2022 года в Казахстане самым популярным приложением среди детей был YouTube. На его долю пришлась треть (30%) всего объема времени, которое они проводили в десяти самых востребованных приложениях. В тройку также вошли WhatsApp (18%) и TikTok (17%). Такие данные содержатся в отчете «Лаборатории Касперского».

В предстоящий летний период важно обезопасить детей онлайн вне зависимости от того, чем они занимаются — смотрят развлекательное видео, играют, учатся или общаются с друзьями. В этом помогают технические средства — с их помощью родители могут быть в курсе того, как долго ребенок находится в интернете, а также ограждать его от нежелательного контента. Кроме того, они позволяют определять текущее местоположение ребенка благодаря функции геолокации, что может быть удобно, если он передвигается по городу один.

«С наступлением летних каникул и появлением свободного времени у школьников, родителей все чаще беспокоят вопросы безопасного пребывания детей в сети. Поскольку в интернете, как и в жизни, можно столкнуться со злоумышленниками, стоит регулярно напоминать детям о том, что необходимо соблюдать осторожность и не публиковать информацию, которая может быть использована для мошенничества и травли. К счастью, полезные функции современных технологий помогают лучше понять интересы детей и минимизировать риски столкновения с травмирующими ситуациями. Однако, применяя технические возможности, не стоит забывать и о личных границах, так как ребенок — это маленькая личность, — отметил Валерий Зубанов, коммерческий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии.

Чтобы сделать пребывание детей в сети более защищенным, родителям рекомендуют:

— больше разговаривать с детьми об их цифровой жизни — о том, чем они занимаются в интернете и о мерах безопасности, которые им следует применять;

— учиться самим и учить детей внимательно читать соглашения о конфиденциальности, следить за настройками приватности;

— при необходимости установить приложения для родительского контроля, но прежде обсудить с ребенком, что это за программа и почему вы приняли такое решение.