В ЦОНах Бишкека появилась система онлайн-бронирования очереди

В Минцифры рассказали, как забронировать очередь.

В центрах обслуживания населения Бишкека внедрена система онлайн-бронирования очереди. Как сообщили в Министерстве цифрового развития, теперь визит можно запланировать через мобильное приложение Earlyone, которое рассчитывает время получения услуги без ожидания в очереди, передает Sputnik.

Как это сделать?

— Скачать приложение Earlyone в Play Market или App Store;

— выбрать страну (Кыргызстан) и удобный язык обслуживания (русский или кыргызский);

— в появившемся окне выбрать ЦОН, необходимые дату, время и услугу;

— приложение сгенерирует код, создается виртуальное место в системе электронной очереди;

— придя в ЦОН, нужно подойти к терминалу электронной очереди и ввести код, полученный ранее в приложении. Выдается талон, его номер будет выведен на монитор в зале ожидания.

Важное примечание: необходимо подойти в ЦОН за 20 минут до назначенного времени. Если человек не успевает, в приложении есть возможность отложить бронь на 15 минут.

В перспективе планируется внедрить систему во всех ЦОНах республики.