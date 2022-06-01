Отозвать доступ к цифровым документам можно с помощью eGov mobile

Пользователи мобильного приложения eGov mobile смогут отозвать доступ к цифровым документам на внешних платформах, например — в приложениях банков.

В обновленном приложении eGov mobile появилась функция отключения доступа к цифровым документам с помощью одного клика. Эти настройки позволяют гражданам отозвать доступ к цифровым документам и не использовать их в других приложениях, например, в приложениях банков (в которых ранее они давали согласие).

«После вывода сервиса „Цифровые документы“ на популярные среди казахстанцев приложения банков нам начали поступать запросы об отзыве и отказе использования документов в других приложениях, кроме eGov mobile. Если пользователь ранее предоставлял доступ к своим цифровым документам в других приложениях и после передумал, теперь он может отозвать доступ. Мы всегда стараемся учитывать запросы и мнения наших пользователей, чтобы получение госусуг и сервисов было удобнее и комфортнее», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для использования новых настроек необходимо открыть приложение eGov mobile. Далее:

— открыть «Цифровые документы»;

— выбрать «Настройки цифровых документов»;

— в разделе «Доступ к цифровым документам» нажать на «отозвать доступ» из предоставленного списка;

— подтвердить действие.

При успешном отзыве статус обновится на «доступ отозван». Отмечается, что список отобразится в том случае, если пользователь ранее давал согласие на использование своих данных в приложениях банков (Halyk Homebank и Kaspi.kz).

Чтобы возобновить использование цифровых документов, необходимо зайти в мобильные приложения банков, где есть доступ к цифровым документам и подтвердить согласие.

«На сегодняшний день сервис „Цифровые документы“ пользуется большим спросом у граждан, и нет необходимости иметь с собой оригинал документов — все есть в смартфоне. Уже порядка 10 млн человек используют цифровые документы на постоянной основе. В приложении eGov mobile сервис содержит 18 документов (удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР тест и свидетельство о рождении и др.). Сегодня цифровыми документами можно воспользоваться во всех аэропортах страны при внутренних перелетах, при посадке в вагоны на железнодорожных вокзалах АО „КТЖ“, в отделениях АО „Отбасы Банк“ и ЦОН, оператора сотовой связи Beeline, а также при получении услуг в банках второго уровня и у нотариусов», — прокомментировали в АО «НИТ».