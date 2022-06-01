TikTok и мининформ реализуют совместные проекты в Казахстане

Министр информации РК встретился с генеральным директором представительства TikTok в России.

30 мая министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров встретился с директором TikTok по связям с органами государственной власти и корпоративным вопросам в Восточной Европе Сергеем Соколовым.

В ходе встречи министр ознакомил гостей с деятельностью ведомства. В своей речи он отметил, что сегодня TikTok стал одной из крупнейших социальных платформ в интернет-пространстве и получил широкое распространение среди молодой аудитории. В настоящее время по охвату пользователей он наравне с такими социальными площадками как Instagram и Facebook. Аскар Умаров отметил, что в настоящее время в Казахстане растет активность популярных отечественных блогеров, объединившихся в тикток-хаусы.

В свою очередь, Сергей Соколов подчеркнул, что платформой TikTok по всему миру пользуется более двух млрд человек, а в Казахстане — уже более семи млн пользователей. За четыре года с момента появления развлекательный контент TikTok становится более содержательным. Он поддержал предложение об усилении познавательного контента и предложил реализовать в Казахстане новые совместные проекты с контентом об истории, туризме, культуре, образовании и науке, театрах и музеях.

Депутат мажилиса парламента РК Динара Закиева, которая также участвовала в прошедшей встрече, отметила важность реализации совместных проектов в области культурной, правовой и цифровой грамотности детей и молодежи.

По итогам мероприятия стороны выразили намерение укреплять отношения и сотрудничество.