В Нацбанке рассказали о транзакциях по картам

По состоянию на 1 мая 2022 года в обращении находится 58,6 млн платежных карточек.

Эмиссию платежных карт в РК осуществляют 19 банков и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карты международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: Altyn Card — АО «Народный Банк Казахстана», локальная карточка Ситибанка Казахстан — АО «Ситибанк Казахстан» и система платежных карт Kaspi.kz — АО «Kaspi Bank».

По состоянию на 1 мая 2022 года в обращении находится 58,6 млн платежных карточек. Наиболее распространенными являются дебетные карточки, их доля составляет 77,9%, доля кредитных карточек — 18,9%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходится 3,2%.

В апреле 2022 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 9,3 трлн тенге, количество — 669,9 млн транзакций. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество безналичных транзакций выросло на 47,8% (647,5 млн операций), объем — на 43,3% (7,4 трлн тенге). Держателями платежных карточек было проведено 22,3 млн операций по снятию наличных денег на сумму 1,8 трлн тенге. Наблюдается уменьшение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с апрелем 2021 года на 3,9%. При этом объем операций по снятию наличных денег вырос на 8,3%.

Основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета/мобильного банкинга (64,3% от общего количестве операций и 83,1% от общего объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (35,7% и 16,6% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,7% и 87,8% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).