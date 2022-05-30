Конференция HCL Software: узнайте все о корпоративной безопасности!

Уже в этот четверг.

Приглашаем вас на конференцию «HCL Software: на страже корпоративной безопасности», которая пройдет 2 июня в InterContinental Almaty. На конференции вы сможете познакомиться с решениями компании HCL Software в области корпоративной безопасности, среди которых — HCL BigFix, единая автоматическая платформа для управления конечными устройствами, решающая вопросы инвентаризации, управления и кибербезопасности, а также HCL AppScan — мощный инструмент для разработчиков, который выявляет и устраняет уязвимости приложений на каждом этапе жизненного цикла разработки (DevSecOps).

HCL Technologies — индийская технологическая компания, которая помогает предприятиям по всему миру переосмыслить и трансформировать свой бизнес на основе цифровых технологий. Компания HCL представлена в 46 странах, обслуживает ведущие предприятия в ключевых отраслях, в том числе 250 из Fortune 500 и 650 из Global 2000. В 2019 году HCL Technologies объявила о приобретении ряда продуктов IBM. Для управления этим портфелем было создано подразделение HCL Software, главной задачей которого стала трансформация корпоративного бизнеса с помощью цифровых технологий.

Программа конференции:

9:30 — регистрация, приветственный кофе.

10:00 — открытие, приветственное слово. Арменак Аракелян, технический директор, MONT.

10:05 — HCL Software: индийский ИТ-гигант или IBM 2.0? Сергей Матросов, директор по продажам в СНГ, HCL Software.

10:10 — HCL BigFix — единая платформа для управления всеми рабочими местами пользователей. Владимир Средов, руководитель продаж решений BigFix в CEE, HCL Software.

11:00 — перерыв, кофе-брейк.

11:30 — демонстрация HCL BigFix. Сергей Попов, HCL Pre-sales Engineer, MONT.

12:00 — HCL DevSecOps — последние тенденции в области безопасности и сканирования приложений. Януш Мороз, Global Secure DevOps Channel Leader, HCL Software.

12:30 — демонстрация HCL AppScan. Сергей Попов, HCL Pre-sales Engineer, MONT.

12:45 — закрытие, заключительное слово. Арменак Аракелян, технический директор, MONT.

12:50 — обед, неформальное общение.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию.