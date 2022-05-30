Технодом тюркских стран появится в Кремниевой долине, - министр Мусин

В планах Казахстана - соединить практически все тюркские государства с Европой, став ключевой частью проекта «Цифровой шелковый путь».

Технологический дом тюркских государств появится в IT-столице мира Сан-Франциско. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин. Такую инициативу министр предложил в Баку во время встречи министров Организации тюркских государств, ответственных за информационные технологии, передает Sputnik.

«Было решено создать центр современных инновационных технопарков тюркских стран в Туркестане. Второе решение, которое бы объединяло и помогало стартапам нашего региона, — собственный IT-хаус с парой сотрудников, которые бы помогали с размещением или необходимыми контактами в Калифорнии. В связи с чем мною был предложен совместный проект Технологического дома тюркских государств в IT-столице мира Сан-Франциско», — сообщил в социальных сетях Багдат Мусин.

Кроме того, министр сообщил о планах по участию представителей Организации Тюркских государств в Digital Bridge Forum 2022.

Кроме этого, во время VIII саммита Тюркских государств Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость создания благоприятных условий для развития инноваций и стартапов в государствах-членах. Он предложил создать центр современных инновационных технопарков тюркских стран — в качестве ускорения сотрудничества между технопарками, стартаперами и IT-предпринимателями.