Багдат Мусин посетил Актюбинскую область

Он провел встречу с населением и пообщался с ИТ-сообществом.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК посетил Актюбинскую область. В рамках визита глава ведомства провел прием граждан в спецЦОНе города Актобе, встретился с населением и руководством области, а также ознакомился с работой местного технопарка.

В специализированном Центре обслуживания населения г. Актобе Багдат Мусин провел личный прием граждан. Во время беседы с министром посетители спецЦОНа отмечали удобство внедряемых систем и значительный прогресс в вопросах скорости оформления документов. Однако, наряду с этим, жители Актобе акцентировали внимание и на некоторых проблемных вопросах, связанных с излишней бюрократией.

В ходе встречи с населением региона, Багдат Мусин рассказал об основных направлениях деятельности министерства и результатах проводимой ведомством работы. Так, по его словам, в Актюбинской области из 322 сельских населенных пунктов в 226 проведена мобильная связь. Остальные 96 поселков будут обеспечены связью до конца 2024 года.

В своем выступлении Багдат Мусин также отметил, что министерство проводит непрерывную работу по повышению качества предоставления государственных услуг. Сегодня можно получить государственные услуги удаленно, воспользовавшись сервисом eGov и мобильным приложением eGov Mobile, а также через приложения банков второго уровня и различных сервисных компаний.

Сегодня в приложения выведено 24 вида госуслуг, в цифровой формат переведено 18 самых востребованных документов — это удостоверение личности, водительское удостоверение, ПЦР-тесты, свидетельства о рождении и браке и другие.

«В планах перевести большинство госуслуг в проактивный формат — когда не нужно обращаться в ЦОН и другие ведомства. Уже сейчас 23 госуслуги оказываются проактивно. К примеру, при рождении ребенка автоматически оформляются свидетельства о рождении посредством подтверждения через SMS-сообщения родителя. В будущем список таких госуслуг будет пополняться», — отметил Багдат Мусин.

Выступая перед населением, министр также затронул вопросы космического мониторинга и сообщил, что в целях предупреждения чрезвычайных ситуациq ведется круглосуточная съемка всей территории Актюбинской области.

Это позволяет оперативно обнаружить очаги пожаров или наводнений с точными географическими координатами возгораний и незамедлительно задействовать специальные службы. Так, в апреле 2022 года на территории Актюбинской области зафиксировано и своевременно ликвидировано 17 возгораний. Кроме того, ведется мониторинг паводкоопасных участков.

В ходе визита министр цифрового развития побывал также в актюбинском технопарке, где ознакомился с проектами по информационной безопасности, робототехнике и другими инновациями, предлагаемыми местными IT-специалистами.

Во время встречи с IT-сообществом и студентами министр отметил, что ведомство решает проблему дефицита IT-кадров.

«Мы нацелены на подготовку 100 тыс. IT-специалистов до 2023 года. На первых этапах планируется выдача IT-ваучеров казахстанцам для прохождения обучения в частных и государственных школах. Наша отрасль должна доказать, что она является не поддерживающей остальные экономические отрасли, а может самостоятельно приносить пользу экономике», — подчеркнул министр цифрового развития.

В завершение рабочей поездки глава МЦРИАП провел встречу с акимом Актюбинской области Ондасыном Уразалиным, в рамках которой отметил проводимую работу в регионе и обсудил перспективы развития через призму цифровой трансформации.