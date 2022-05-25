Более 50 IT-компаний подготовились к выходу на зарубежные рынки с помощью Astana Hub

23 мая состоялся Demo Day программы PreScalerator.

В течение пяти недель стартапы, трекеры и сотрудники Astana Hub определяли рынки для выхода на экспорт и готовили стратегии масштабирования. Самые активные участники получили возможность презентовать результаты работы перед потенциальными инвесторами.

PreScalerator — предэкспортный акселератор, нацеленный на образовательную часть и профессиональную упаковку проекта для масштабирования за рубеж. В программе участвовало 53 стартап-проекта из разных сфер на стадии PMF. 16 лучших команд, которые достигли поставленных целей и сформировали свою стратегию масштабирования, выступили на финальном мероприятии, ставшем логическим завершением программы. Потенциальные инвесторы заслушали питчи участников. Среди них — представители компании JAS Ventures Almaty, краудфандинговой платформы Venture Rocket Eurasia, швейцарской компании Blackfort, венчурного фонда Quest Ventures, а также бизнес-ангелы стран СНГ.

Участники поделились личными результатами и впечатлениями после прохождения PreScalerator.

«Каждый член нашей команды на программе взял для себя что-то свое. Лично для меня самое ценное, что было на программе — это корректировка скрипта. Конверсия с холодных звонков выросла с 5% до 20% всего за три недели! Я впечатлен этим результатом», — делится эмоциями CEO и основатель стартапа TrustContract Чингиз Даулетбаев.

TrustContract — сервис, позволяющий подписать договоры онлайн через SMS быстро, безопасно и законно. Сервис решает такие проблемы, как необходимость физического присутствия при подписании договоров; дороговизна и затягивание процесса подписания договоров через курьерские службы; издержки и неудобства по печати, учету и хранению бумажных документов и т. д.

«Изначально мы позиционировали себя как доска объявлений. Но в процессе построения бизнес-плана мы перешли на более продвинутую версию и решили строить экосистему вокруг потребителя, — отмечает Абзал Ажимбеков, фаундер и СЕО строительного портала Стройка.КЗ. Портал создан для объединения всех отраслей строительства и облегчения задач по поиску и реализации продукции».

«Наш взгляд на экспорт перевернулся. Сейчас мы учитываем множество факторов. Когда проходили акселерацию, изучили данный вопрос намного глубже, — подчеркивает Виталий Пустовойтенко, IT-архитектор компании e-Knot. — Кроме того, благодаря программе нам удалось на 30% сократить расходы и на 40% увеличить конверсию».

Эксперты провели трекшн-встречи, образовательные воркшопы, мастермайнды, борд-митинги и индивидуальные консультации. Стартапы научились анализировать конкурентов и особенности местного потенциала, формировать стратегию масштабирования, а также получили конкретные рекомендации для работы на целевом зарубежном рынке.

Стартапы для финальной презентации отбирались на основе обратной связи от экспертов-трекеров. Учитывалась активность команды на протяжении всей программы и результаты работы над поставленными задачами.

Все участники Prescalerator получат рекомендации для участия в полноценной программе масштабирования Scalerator. Эта программа помогает IT-компаниям и стартап-проектам выходить на новые рынки и заключать контракты в других странах. Однако, некоторые выпускники уже могут похвастаться результатами на международном уровне.

К примеру, компания Telemenu заключила контракт с первым клиентом с зарубежного рынка, а именно — из Коста-Рики. Продукт компании — e-com платформа, бесконтактное цифровое меню, которое позволяет заведениям общепита продавать свои товары, вести учет клиентов, сохранять историю покупок и проводить различные маркетинговые активности, а посетителям — делать заказ не дожидаясь официанта и оформлять доставку на дом.

Компания SkillSat добилась еще большего успеха, расширив географию на четыре страны (Великобритания, Индия, Россия и США). SkillSat — это образовательные наборы, с помощью которых ученики могут собрать собственный наноспутник и запустить его в стратосферу.

К слову, в прошлом году в рамках программы Scalerator 94 казахстанские IТ-компании заключили контракты и соглашения на 875 тыс. долларов и привлекли инвестиции на более чем 300 тыс. долларов. В этом году технопарк рассчитывает достичь еще больших результатов и помочь отечественным технологическим предпринимателям покорить рынки всего мира.