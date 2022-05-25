TikTok запускает инициативу «УчисьвTикТокКазахстан»

Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов позволяет пользователям не только развлекаться и поднимать себе настроение, но и открывать для себя новое, изучать окружающий мир и делиться собственными знаниями и талантами.

TikTok запускает в Казахстане инициативу #УчисьвТикТокКазахстан и приглашает талантливых авторов контента создавать креативные познавательные видеоролики. Кампания проходит при поддержке Министерства образования и науки РК, а также при участии Nazarbaev University и популярных авторов контента в TikTok — от преподавателей из образовательного проекта @jump2mars до спортсменов и бьюти-экспертов.

Каждый день миллионы людей создают в TikTok вдохновляющие ролики на самые разные темы. Пользователи приходят на платформу не только ради развлечения, но и для того, чтобы расширить кругозор и вдохновиться новыми идеями. Авторов, создающих познавательный контент, становится все больше, и его популярность растет каждый день. Сообществу TikTok интересно все: от рецептов, бьюти-туториалов и спортивных тренировок до уроков английского, математических задач и научных экспериментов.

Стоит отметить, что 23 июня в Казахстане состоится конференция PROFIT Culture Day, где будет обсуждаться, в том числе, и цифровая культура. Конференция пройдет в гибридном формате — онлайн и офлайн — поэтому подключиться к ней можно будет из любой точки страны.

Призывая пользователей делиться своими умениями в увлекательном коротком видеоформате, TikTok запускает инициативу #УчисьвТикТокКазахстан. Одноименный хэштег поддержали известные казахстанские авторы и эксперты. Они будут создавать познавательный контент на самые разные темы в формате коротких видеороликов, а также прямых эфиров TikTok Live:

— 24 мая в 15:00 кулинарный гуру Диана Амидова (@di.amidova) ответит на вопросы как начинающих, так и опытных кулинаров и научит готовить меренговый рулет;

— 25 мая в 19:00 Айсулу Нуртаева (@fancy_smth) в прямом эфире проведет DIY мастер-класс и вместе со зрителями создаст интерьерную картину, вдохновленную музыкальным артистом Гарри Стайлзом;

— 26 мая в 20:00 преподаватель химии Улан Усенов (@wannabeteacher), уже завоевавший любовь как своих учеников, так и аудитории TikTok в Казахстане и за его пределами, проведет химические опыты, расскажет о теории и обсудит наблюдения со зрителями;

— 27 мая в 18:00 @wowstokton пообщается со всеми, кто интересуется баскетболом: поделится техниками, фишками и секретами того, как легко попадать в кольцо;

— 28 мая в 21:00 автор роликов об уходовой косметике @skin_delicious_kz поделится со зрителями советами и ответами на самые популярные вопросы о том, как правильно ухаживать за кожей и с чего начинать.

Также 24 мая в 19:00 собственный прямой эфир проведет Nazarbaev University (@nuedukz), в котором пользователи смогут узнать о программах университета и возможностях обучения, а также задать интересующие их вопросы.

Короткие познавательные ролики в рамках проекта можно будет посмотреть в аккаунтах Министерства образования и науки РК и казахстанских университетов: Kozybayev University, Восточно-Казахстанского технического университета имени Даулета Серикбаева, Zhetysu University, Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева, Atyrau University, Zhubanov University, Satbayev University, и многих других.

Присоединиться к инициативе #УчисьвТикТокКазахстан и обрести любовь многомиллионного сообщества платформы может любой автор: нужно записать и опубликовать познавательный видеоролик в творческом формате и выложить его по указанному хештегу.

«В Казахстане огромное количество талантливых авторов, которые создают увлекательные видео не только в развлекательном, но и в познавательном формате. Своим примером они доказывают, что полезный контент может быть креативным, вовлекающим и, конечно же, популярным: мы видим растущий интерес к такому формату со стороны аудитории и рады помочь edutainment-авторам раскрыть свой потенциал с помощью инициативы #УчисьвТикТокКазахстан», — отметила Надежда Лапина, ведущий операционный менеджер TikTok.

«Учитывая популярность ТikTok и рост роли новых информационных технологий и ресурсов в саморазвитии людей, Министерство образования и науки РК решило поддержать проект #УчисьвТикТокКазахстан. Он позволит расширить кругозор пользователей и вдохновить их получать новые знания, навыки. Все желающие также смогут в короткой увлекательной форме поделиться своими новыми идеями по самообучению, самосовершенствованию. Министерство недавно открыло собственный аккаунт в ТikTok. Мы размещаем познавательные видео и ведем информационную работу на этой площадке. За короткое время у нас появилось уже более 3,5 тысяч подписчиков, и мы продолжим создавать интересный контент», — отметили в Министерстве образования и науки РК.