Группу киберпреступников задержала полиция Шымкента

Они обманули десятки человек.

Сотрудниками департамента полиции Шымкента начато досудебное расследование в отношении пяти человек, которые подозреваются в создании и участии в деятельности организованной преступной группы. Злоумышленники с помощью интернета обманом сняли крупные суммы денег со счетов более двух десятков казахстанцев. Тактика «работы» задержанных была хорошо известна полицейским, передает Sputnik.

«Мошенники уверенным голосом представлялись сотрудниками службы безопасности банка. К примеру, гражданину звонил „работник банка“ и сообщал, что кто-то пытается оформить на его имя кредит. После этого, якобы для отмены действия, звонивший получал от потерпевшего всю необходимую информацию: данные банковской карты, SMS-код и прочее. Позднее жертва узнавала, что на ее имя оформлен кредит на крупную сумму в несколько миллионов тенге», — рассказали в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

Ответственность за каждый из этапов мошеннической схемы были четко распределены между участниками афер: одни выступали организаторами, другие выполняли роль операторов банка при звонках доверчивым гражданам, третьи обналичивали вырученные средства в банкоматах. В общей сложности мошенники обманули более двадцати человек. Ущерб, нанесенный ими потерпевшим, полицейские подсчитывают до сих пор.

Задержать всех подозреваемых удалось после того, как в руках у полицейских оказался один из участников ОПГ, которого взяли в тот момент, когда он пытался обналичить в банкомате деньги, полученные от одного из потерпевших. Следом задержали двоих его подельников. Еще двоих членов ОПГ стражи порядка сумели разыскать на территории Российской Федерации. Решается вопрос об их экстрадиции.

В ходе проверки у подозреваемых изъято 46 банковских карт, несколько сотовых телефонов и 20 SIM-карт.

В настоящее время в департаменте полиции Шымкента в отношении всех задержанных начато досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК — «Мошенничество». Им, в зависимости от их роли в криминальном бизнесе, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.