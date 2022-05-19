Казахстанцев предупредили о мошенничестве с банковскими картами

Более тысячи обращений поступило от держателей банковских карт.

Правоохранительные органы предупреждают об участившихся случаях мошенничества, связанных со звонками от имени руководителей департамента полиции и прокуратуры столицы. Мошенники работают по схеме. Одна группа осуществляет обзвон держателей банковских карт. Гражданам рассказывают о якобы проводимых совместно с Нацбанком РК мероприятиях по изобличению преступников, которые пытаются оформить на них кредиты. Данные сотрудников полиции и прокуратуры они берут из свободных источников в интернете, передает Liter.kz.

На втором этапе с гражданами по телефону связываются другие мошенники, которые представляются работниками банков и подтверждают попытки мошенничеств. В разговоре они сообщают, что совместно с правоохранительными органами и банками проводится операция по выявлению мошенников. Пытаясь войти в доверие, они преследуют одну цель — разузнать реквизиты банковских карт и SMS-коды. Именно для получения этих сведений мошенники обзванивают держателей карт, так как эти сведения послужат для доступа к интернет-банкингу, то есть счетам. Пока одни мошенники ведут разговор, другие в это время пытаются получить доступ к счетам через интернет-банкинги и ждут SMS-коды.

Другая группа мошенников представляется сотрудниками банка и сообщает, что кто-то пытается оформить кредит, и с целью якобы пресечения мошеннических действий просят перечислить имеющиеся деньги на резервный или страховой счет. А если нет накоплений, то необходимо оформить кредит, который после перечисления аннулируется. При разговоре под предлогом подтверждения личности они просят озвучить персональные данные, реквизиты карт и SMS-пароли.

Тем, кто не знает, как пользоваться интернет-банкингом, мошенники предлагают скачать приложение AnyDesk. Далее, получив логин и пароль от данных приложений, злоумышленник получает удаленный доступ к устройству. То есть, находясь даже на территории другой страны, мошенник может полностью контролировать мобильный телефон своей жертвы, а именно отправлять SMS, пользоваться мобильными банкингами и проводить различные операции, включая оформление кредитов и дальнейший перевод денежных средств. Зачастую физические лица под диктовку мошенников сами на себя оформляют кредиты, при этом проходят верификацию путем считывания биометрических данных лица. Имеются случаи, когда жертвы мошенников оформляли кредиты в самих отделениях банков, при этом не сообщали менеджерам о сомнительной беседе. После оформления кредитов сами же отправляли их на зарубежные счета.

Для звонков мошенники используют SIP-телефонию, которая позволяет дублировать абонентские номера казахстанских граждан. Поэтому отслеживание источника соединения телефонного звонка требует времени.