Казахстанский бизнес заключил на Alibaba контрактов на 140 млн долларов

В QazTrade рассказали о продвижении экспорта через каналы электронной коммерции.

В рамках первого форума экспортеров Казахстана АО «QazTrade» провело сессию по продвижению экспорта через каналы электронной коммерции. В сессии приняли участие представители нового потока участников программы по выводу на международную площадку Alibaba, а также компании, которые заинтересованы в экспорте через каналы е-ком.

Мероприятие открыл генеральный директор АО «QazTrade» А. Асқарлы, он рассказал о государственных мерах по поддержке предпринимателей по продвижению на интернет-платформах.

Первым приглашенным спикером мероприятия стал генеральный директор ООО «ПАЛ» Борис Нейман. Компания «ПАЛ» является официальным сервисным партнером Alibaba и партнером QazTrade по выводу казахстанских компаний на международную торговую платформу. Борис Нейман рассказал о мировых тенденциях в области международной торговли и продвижении товаров на платформе Alibaba.

На платформу Alibaba в качестве «Gold Supplier» было выведено уже 196 казахстанских компаний. Предпринимателями заключены экспортные контракты на сумму порядка 140 млн долларов, и спрос на казахстанские товары растет с каждым днем. Заказчиками выступают покупатели из Китая, Македонии, ОАЭ, Омана, стран ЕАЭС и Центральной Азии.

Сейчас ведется прием заявок от казахстанских компаний на участие в отборе на программу. Заявки будут приниматься до 27 мая. Для регистрации необходимо заполнить анкету по ссылке. После подачи заявки на указанную почту придет письмо со списком документов, которые нужно предоставить в QazTrade.