Тинькофф открыл Центр разработки в Казахстане

Алматинский ТЦР стал 22-м по счету — остальные действуют в Минске и в городах России.

Тинькофф продолжает масштабировать сеть распределенных команд разработки и открывает новый ТЦР (Тинькофф Центр разработки) в Алматы. В новом ТЦР разработчики, продакт-менеджеры, аналитики, инженеры по качеству, SRE-инженеры и другие специалисты из Алматы вместе со специалистами из России и Беларуси смогут создавать и развивать десятки высоконагруженных сервисов Тинькофф.

В новый ТЦР планируется нанять около 100 сотрудников до конца года. Компания приглашает кандидатов всех уровней квалификации — от студентов технических вузов до продвинутых ИТ-специалистов.

«Тинькофф находится в постоянном поиске талантливых ИТ-специалистов. В рамках долгосрочной стратегии мы в 2016 году начали запускать региональные центры, задача которых — привлекать и формировать вокруг себя сильное ИТ-сообщество. Одним из первых таких хабов стал центр разработки в Санкт-Петербурге. Сейчас у нас уже 22 таких центра по всей России, в Минске, а теперь и в Алматы. Казахстан входит в число привлекательных территорий с точки зрения развития ИТ-индустрии, поэтому мы давно планировали открыть там центр разработки. Всего в Тинькофф сегодня работает более 6000 ИТ-специалистов, и минимум половина из них — не из Москвы», — рассказал Вячеслав Цыганов, директор по информационным технологиям, вице-президент Тинькофф.

19 мая в 18:00 (по алматинскому времени) Тинькофф проведет онлайн-митап про информационные технологии. На митапе специалисты компании расскажут о командах, стеке технологий и внутренних процессах, проектах и их особенностях. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.