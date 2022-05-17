Нацбанк предупредил о росте числа мошеннических сайтов

Граждан просят игнорировать мошенническую рекламу.

Национальный Банк РК предупреждает об угрозе мошеннических сайтов, которые позиционируют себя программой, якобы разработанной Национальным Банком для привлечения частных инвестиций. Некоторые из таких «программ» имеют и мобильные приложения.

«Выявленные мошеннические ресурсы содержат недостоверную информацию о распределении доходов от „государственного золотовалютного запаса“ или „национальных ресурсов Казахстана“ в пользу участников программы. Размещаются также не соответствующие действительности заявления от имени руководства Национального Банка, в том числе бывших руководителей, номера несуществующих лицензий, скан-копии недостоверных правоустанавливающих документов», — пояснили в Нацбанке.

Подобные ресурсы имеют явные признаки мошеннической деятельности, так как:

— Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок;

— Национальный Банк не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка «на государственных запасах»;

— отсутствует контактная информация, а также правоустанавливающие документы или соответствующие лицензии, зарегистрированные в государственных органах Республики Казахстан (перечень организаций, имеющих лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, опубликован на официальном сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка в разделе «Финансовые рынки»).

«В действительности, задача подобных фейковых сайтов — сбор личных данных случайных интернет-пользователей и хищение денег», — добавили в Нацбанке.

Национальный Банк рекомендует игнорировать подобную рекламу, помечать контент как мошеннический, а если допущена утечка личной информации или хищение средств — незамедлительно обращаться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательства по факту мошенничества.