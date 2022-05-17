655 интернет-сайтов по продаже наркотиков заблокировано в Казахстане

Специалистами ведется мониторинг интернет-пространства для выявления сайтов, постов, блогов и рекламных объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков.

По фактам сбыта наркотиков посредством интернета зарегистрировано 82 уголовных дела, по рекламе и пропаганде расследуется 37 уголовных дел. Об этом сообщил и. о. начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Асхат Мухаметкалиев, передает Zakon.kz.

«Сейчас закладчики работают исключительно через интернет. Используют мобильные приложения, мессенджеры, где находят потенциальных покупателей. Оплата производится тоже удаленно — через онлайн-платежи. После того, как оплата получена, покупатель получает ссылку с координатами „закладки“ с наркотиком», — рассказал Асхат Мухаметкалиев

Специалист напомнил, что обычно никто из преступной сети не знает друг друга, а закладчики получают координаты оптовых закладок наркотиков через интернет-ресурсы. По его словам, организаторы этих преступных схем, как правило, находятся в других странах. Поэтому специалистами ведется мониторинг интернет-пространства для выявления сайтов, постов, блогов и рекламных объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков.

С начала года выявлено и заблокировано 655 таких интернет-ресурсов. По фактам сбыта наркотиков посредством интернет-ресурсов зарегистрировано 82 уголовных дела, по рекламе и пропаганде наркотиков расследуется 37 уголовных дел.