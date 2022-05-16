16% организаций с доступом к интернету используют низкоскоростные модемы или узкополосное подключение к ISDN

Представлен отчет об использовании ИКТ казахстанским бизнесом.

Бюро национальной статистики АСПиР РК провело выборочное обследование организаций, использующих информационно-коммуникационные технологии в своей деятельности. В 2021 году в выборку попало 135,4 тыс. организаций — на 1,1% больше по сравнению с 2020-м. Из них 107,1 тыс. предприятий имели доступ к сети интернет (минус 2,8% за год). Доля организаций, имеющих доступ к интернету, от общего числа отчитавшихся составила 79,1%, что является самым низким показателем за последние три года.

По данным Ranking.kz, более половины организаций, имеющих доступ к интернету, были подключены с помощью фиксированной проводной широкополосной связи (61,3 тыс. компаний). При этом 17,4 тыс. организаций использовали аналоговое телефонное соединение или узкополосное подключение к ISDN. Фиксированную беспроводную широкополосную связь использовали 9,3 тыс. компаний, мобильное широкополосное соединение — 5,4 тыс., другие виды мобильного интернет-соединения — 13,7 тыс. организаций.

Более половины отчитавшихся организаций, имеющих доступ к интернету, было расположено в трех регионах РК: Алматы (27,1 тыс.), столице (21,1 тыс.) и Карагандинской области (7,8 тыс. организаций).

Количество организаций, использующих интернет для связи с государственными органами, за год сократилось с 98,3 тыс. до 94,5 тыс. Основной целью использования интернета для связи с госорганами для 75,5 тыс. организаций в 2021 году было получение информации. 72,4 тыс. организаций осуществляли электронную отправку заполненных формуляров, 54,6 тыс. организаций использовали интернет для полного электронного безбумажного проведения процедуры отправки документов, 52,1 тыс. организаций — для загрузки (скачивания) формуляров, 17 тыс. организаций — для размещения предложений в открытом электронном тендере.