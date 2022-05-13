Чем SOC может помочь бизнесу?

QazCloud предлагает надежное решение по обеспечению информационной безопасности.

Security Operation Center (Центр обеспечения безопасности, SOC) является важным звеном между дата-центром https://profit.kz/tags/datacenter/ и заказчиком, предоставляет максимально защищенное сопровождение всех процессов, работает над обнаружением потенциальных угроз и внешних атак.

Современные сети ежегодно сталкиваются с новыми вызовами — кибернетические угрозы, кража конфиденциальной информации, данных и перехват бизнес-процессов. Согласитесь, реагировать на все киберугрозы без должного программного и ресурсного обеспечения становится все сложнее. Для частного пользователя достаточно иметь антивирусное ПО, но для эффективной работы компании этого мало.

Главные задачи SOC

SOC выступает в роли комплексной платформы, которая объединяет в себя не только программное обеспечение, но и современные технологии, людей для достижения единой цели — минимизации рисков через повышение уровня безопасности компании. Прежде всего, SOC является результатом работы опытной команды экспертов в области кибербезопасности https://profit.kz/tags/security/, которые используют технологии для предотвращения киберугроз.

Иногда SOC сравнивают со слаженной работой подразделения безопасности или сотрудников экстренной службы, которые выполняют одну важную задачу и помогают бизнесу в чрезвычайных ситуациях. Команда должна всегда находиться в нужном месте, проводить анализ и оперативно принимать меры.

Команда SOC QazCloud выполняет следующие задачи:

— Проводит анализ процессов и ресурсов в режиме реального времени для выявления потенциальных угроз вторжения.

— Предотвращает киберугрозы, работая на опережение. Процесс защиты включает в себя мониторинг сетей в режиме реального времени с выявлением уязвимостей.

— Оперативно реагирует на имеющиеся инциденты вторжения, в том числе ложные срабатывания систем безопасности.

— Формирует регулярные отчеты о состоянии защиты, инцидентах и поведении потенциального противника.

Самое сложное — организовать эффективную команду, подобрать программное обеспечение, которое будет постоянно анализировать большой объем информации. Центр безопасности QazCloud не только собирает данные, но и проводит анализ миллионов событий каждый день. При этом контроль работы SOC обеспечивают профессионалы.

Как SOC помогает компаниям и бизнесу?

В первую очередь специалисты и системы QazCloud обеспечивают бесперебойный контроль безопасности предприятия. Начиная от мониторинга киберугроз и заканчивая отслеживанием несанкционированных вторжений в базу компании с перехватом бизнес-процессов. Все эти процессы идут непрерывно в режиме реального времени.

Важно понимать, что от быстроты и эффективности реакции на киберугрозы зависит безопасность данных и компании в целом. Ни для кого не секрет, что сейчас угрозам извне подвергаются практически все крупные компании. Снизить риски можно только при организации эффективного SOC, особенно если речь идет о работе через облачные сервисы.

В процессе сбора данных и мониторинга специалисты QazCloud собирают и формируют сведения об угрозах и вторжениях, ложных срабатываниях системы безопасности. Вся информация обрабатывается централизованно для улучшения эффективности работы SOC в каждом отдельном случае.

Стоит учитывать, что для каждого предприятия, фирмы и компании подбирается уникальный набор инструментов и решений для повышения уровня защиты данных. Подразделения SOC QazCloud решают совместно все вопросы внутри одной компании.

Сотрудничество с QazCloud — это больше, чем безопасность на уровне SOC. Компания предлагает комплексное решение на базе Cloud Storage, IaaS, SaaS и прочих передовых систем. Благодаря инновационным платформам от ведущих производителей ПО и собственным «зеленым» ЦОД компании, партнеры QazCloud получают передовые решения и высокий уровень безопасности.