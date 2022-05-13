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Чем SOC может помочь бизнесу?

QazCloud предлагает надежное решение по обеспечению информационной безопасности.

13 мая 2022 12:23, На правах рекламы, Profit.kz
Рубрики: Софт, Безопасность

Security Operation Center (Центр обеспечения безопасности, SOC) является важным звеном между дата-центром https://profit.kz/tags/datacenter/ и заказчиком, предоставляет максимально защищенное сопровождение всех процессов, работает над обнаружением потенциальных угроз и внешних атак.

Современные сети ежегодно сталкиваются с новыми вызовами — кибернетические угрозы, кража конфиденциальной информации, данных и перехват бизнес-процессов. Согласитесь, реагировать на все киберугрозы без должного программного и ресурсного обеспечения становится все сложнее. Для частного пользователя достаточно иметь антивирусное ПО, но для эффективной работы компании этого мало.

QazCloud предлагает надежное решение по обеспечению ИБ

Главные задачи SOC

SOC выступает в роли комплексной платформы, которая объединяет в себя не только программное обеспечение, но и современные технологии, людей для достижения единой цели — минимизации рисков через повышение уровня безопасности компании. Прежде всего, SOC является результатом работы опытной команды экспертов в области кибербезопасности https://profit.kz/tags/security/, которые используют технологии для предотвращения киберугроз.

Иногда SOC сравнивают со слаженной работой подразделения безопасности или сотрудников экстренной службы, которые выполняют одну важную задачу и помогают бизнесу в чрезвычайных ситуациях. Команда должна всегда находиться в нужном месте, проводить анализ и оперативно принимать меры.

Команда SOC QazCloud выполняет следующие задачи:

— Проводит анализ процессов и ресурсов в режиме реального времени для выявления потенциальных угроз вторжения.
— Предотвращает киберугрозы, работая на опережение. Процесс защиты включает в себя мониторинг сетей в режиме реального времени с выявлением уязвимостей.
— Оперативно реагирует на имеющиеся инциденты вторжения, в том числе ложные срабатывания систем безопасности.
— Формирует регулярные отчеты о состоянии защиты, инцидентах и поведении потенциального противника.

QazCloud предлагает надежное решение по обеспечению ИБ

Самое сложное — организовать эффективную команду, подобрать программное обеспечение, которое будет постоянно анализировать большой объем информации. Центр безопасности QazCloud не только собирает данные, но и проводит анализ миллионов событий каждый день. При этом контроль работы SOC обеспечивают профессионалы.

Как SOC помогает компаниям и бизнесу?

В первую очередь специалисты и системы QazCloud обеспечивают бесперебойный контроль безопасности предприятия. Начиная от мониторинга киберугроз и заканчивая отслеживанием несанкционированных вторжений в базу компании с перехватом бизнес-процессов. Все эти процессы идут непрерывно в режиме реального времени.

Важно понимать, что от быстроты и эффективности реакции на киберугрозы зависит безопасность данных и компании в целом. Ни для кого не секрет, что сейчас угрозам извне подвергаются практически все крупные компании. Снизить риски можно только при организации эффективного SOC, особенно если речь идет о работе через облачные сервисы.

В процессе сбора данных и мониторинга специалисты QazCloud собирают и формируют сведения об угрозах и вторжениях, ложных срабатываниях системы безопасности. Вся информация обрабатывается централизованно для улучшения эффективности работы SOC в каждом отдельном случае.

Стоит учитывать, что для каждого предприятия, фирмы и компании подбирается уникальный набор инструментов и решений для повышения уровня защиты данных. Подразделения SOC QazCloud решают совместно все вопросы внутри одной компании.

QazCloud предлагает надежное решение по обеспечению ИБ

Сотрудничество с QazCloud — это больше, чем безопасность на уровне SOC. Компания предлагает комплексное решение на базе Cloud Storage, IaaS, SaaS и прочих передовых систем. Благодаря инновационным платформам от ведущих производителей ПО и собственным «зеленым» ЦОД компании, партнеры QazCloud получают передовые решения и высокий уровень безопасности.

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