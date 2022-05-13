Бахтияр Кожахметов больше не вице-министр финансов
Постановление об освобождении от должности подписал премьер-министр РК.
Постановлением правительства Республики Казахстан Кожахметов Бахтияр Дюсенбаевич освобожден от должности вице-министра финансов РК, передает Zakon.kz.
Бахтияр Кожахметов родился в 1985 году в Караганде.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
— Евразийский Национальный университет им. Л. Н. Гумилева, специальность «Информационные системы» (2007), квалификация «Магистр информационных систем» (2009);
— Карловский университет, г. Прага (2011), квалификация «Магистр демографии и демографических исследований»;
— Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова (2017), квалификация «Бакалавр права».
Трудовой стаж:
— Специалист в частной компании (2004-2005);
— Работа в общественных объединениях и организациях (2005-2007);
— Занимал различные должности в АО «Национальные информационные технологии» (2007-2009);
— Заместитель председателя МОО «Лидер XXI века г. Астана» (2009-2010);
— Менеджер Департамента мониторинга инфраструктурных проектов АО «НИХ «Зерде» (2010-2011);
— Работа на различных должностях в АО «Национальные информационные технологии» (2011-2012);
— И.о. руководителя, Руководитель Управления автоматизации государственных услуг Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транспорта и коммуникаций РК (2012-2013);
— Заместитель председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК (2013-2014);
— Руководитель лаборатории больших данных Центра исследовательских лабораторий АО «Национальные информационные технологии» (2014);
— Заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии» (2014-2015);
— Заместитель директора АО «Правительство для граждан» (2015-2016);
— Заместитель председателя АО «Национальные информационные технологии» (2016-2017);
— Управляющий директор НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2017-2019);
— Заместитель председателя — член правления АО НИХ «Зерде» (04.2020-02.2021);
— Вице-министр финансов Республики Казахстан (с 02.2021).