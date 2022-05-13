В Казахстане ограничен доступ к 673 интернет-ресурсам

Мониторингом охвачены республиканские и региональные печатные СМИ, телеканалы, отечественные и зарубежные интернет-ресурсы.

Комитетом информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан на постоянной основе проводится мониторинг информационного поля, включая социальные медиа, на предмет соблюдения требований законодательства РК.

За период с 1 по 30 апреля 2022 г. в соответствии с пунктом 1-1 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи», предписаниями уполномоченного органа ограничены к распространению 673 интернет-ресурса и ссылки.

По видам нарушений:

— пропаганда экстремизма — 5;

— распространение порнографии — 133;

— пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров — 20;

— игорный бизнес — 272;

— реклама — 24;

— административное правонарушение — 4;

— мошенничество — 197;

— размещение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка — 18.

Кроме того, Комитетом проводится работа по постановке на учет СМИ. За апрель в Казахстане зарегистрировано 22 СМИ, из которых 7 составляют периодические печатные издания, 14 — информационные агентства (6) и сетевые издания (8); 1 — иностранный телеканал. Также 38 СМИ прошли переучет.

Таким образом, по состоянию на 3 мая 2022 г. в Казахстане зарегистрировано 5173 СМИ, из которых 3672 составляют периодические печатные издания, 191– телеканалы, 84 — радио, 948–информационные агентства (533) и сетевые издания (415 СИ).