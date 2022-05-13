Детский телеканал Nickelodeon HD выйдет на казахском языке

Казахстан — стратегически важный для нас рынок для Paramount International Networks.

Глобальная медиагруппа Paramount объявляет о запуске телеканала Nickelodeon HD на казахском. Большинство героев любимых детских шоу впервые заговорят на этом языке благодаря масштабному проекту по локализации контента. Nickelodeon HD на казахском расширит аудиторию популярных каналов компании, уже транслируемых в стране.

Телеканал представит в Казахстане локализованную версию всемирно известного бренда Nickelodeon, который уже более 40 лет производит и показывает популярные шоу, подобранные с учетом интересов дошкольников, детей старше 6 лет и детей старше 12 лет. C Nickelodeon HD они и их родители получат доступ к лучшим сериалам и программам для семейного просмотра, многие из которых будут показаны в стране впервые. До конца 2022 года зрителей канала ожидают 354 премьерных эпизода. Среди них такие популярные анимационные шоу, как, например, «Губка Боб Квадратные Штаны», «Смурфики», «Варварка и тролль», «Элвин и бурундуки», «Звездный путь: Протозвезда» и «Трансформеры», а также новые телесериалы «Запредел» и «Загадки острова Рок».

Наряду с расширением присутствия бренда Nickelodeon в Казахстане и значительным увеличением аудитории его программ на казахском языке дополнительный стимул получит и направление лицензирования потребительских товаров. Национальные производители смогут использовать популярных во всем мире персонажей для выпуска и широкого продвижения брендированной продукции, рассчитанной на детскую и семейную категории потребителей.

«Казахстан — стратегически важный для нас рынок. Здесь представлены восемь телеканалов компании Paramount, которые охватывают зрителей самых разных возрастов. Запуск Nickelodeon HD на казахском не только усилит наше присутствие в Казахстане, но и впервые в истории наших брендов максимально приблизит любимых детских персонажей к аудитории, говорящей на этом языке. Благодаря поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан нам удалось в кратчайшие сроки перевести и профессионально озвучить сотни часов оригинального контента, объем которого будет увеличиваться. Это был сложный и амбициозный проект, в котором мы использовали обширный опыт, накопленный Paramount в других странах, в том числе в Балтии. Мы рады возможности заговорить с нашими зрителями на одном языке и уверены, что Nickelodeon HD будет популярен в Казахстане», — отметила Елена Бальмонт, старший вице-президент Paramount International Networks в странах СНГ и Балтии.