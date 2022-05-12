Для старшеклассников разработают специальное мобильное приложение

Оно позволит молодежи получить полную информацию об учебных заведениях, государственных и других грантовых программах, а также узнать о вакантных рабочих местах в регионах.

В Центре поддержки гражданских инициатив презентовали проект «Реализация мероприятий, направленных на профориентационную работу, информирование молодежи о потребностях рынка труда». Он нацелен на поддержку молодежи в процессе выбора будущей профессии. По словам президента Альянса студентов Казахстана Ильяса Тустикбаева, в рамках грантового проекта впервые в стране появится приложение, где будет собрана вся необходимая для абитуриентов информация.

«Со стороны абитуриентов к нам поступает много жалоб на сайты вузов, колледжей. Ребята говорят, что они не могут найти необходимую им информацию, некоторые сайты очень сложны в структуре. Учитывая такие моменты, в этом году мы решили создать новое приложение. В нем будет собрана вся информация о вузах, колледжах страны, государственных и других образовательных грантах, стипендиях, а также о вакантных рабочих местах в том или ином регионе. В целях разработки приложения к работе мы планируем привлечь специалистов НПП „Атамекен“, Министерства образования и науки РК, университетов, колледжей, управлений образования, центров занятости регионов. Мы думаем, что наше приложение поможет старшеклассникам определиться в выборе будущей профессии, учебного заведения», — отметил Ильяс Тустикбаев.

Новое приложение будет доступно на государственном и русском языках. Организаторы проекта планируют запустить его в течение одного-двух месяцев.

Отмечается, что проект «Реализация мероприятий, направленных на профориентационную работу, информирование молодежи о потребностях рынка труда» будет продолжен до конца 2022 года.