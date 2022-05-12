Багдат Мусин посетил Турецкую Республику

Представители казахстанского IT-бизнеса обсудили будущие совместные проекты и повышениt уровня двустороннего сотрудничества.

Глава МЦРИАП Багдат Мусин в составе казахстанской делегации посетил Турецкую Республику, где вместе с представителями IT-бизнеса прошло обсуждение будущих совместных проектов и повышения уровня двустороннего сотрудничества. В рамках визита состоялась встреча с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком, президентом TUBITAK, министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаиоглу, президентом Союза торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB) Рифатом Хисарджиклиоглу.

«Обсудили возможные варианты сотрудничества и подписали меморандум. Вообще, программа была насыщений. В ходе визита встречались не только с госорганами, но и посетили IT-технопарки, которые поразили своим масштабом, венчурными фондами и крупными IT-компаниями Турции. В частности, посетили офисы крупнейшей платформы электронной коммерции в регионе Европа, Ближний Восток и Африка — Hepsiburada, первого и крупнейшего в Турции сайта для онлайн-заказа еды Yemeksepeti, первую турецкую decacorn-компанию с капитализацией $16,5 млрд Trendyol, кооперативный банк для МСБ Şekerbank, а также IT-технопарк Bilisim Vadisi», — пояснил министр.

В ходе официальных встреч казахстанская делегация представила достижения казахстанской IT-сферы. В частности, IT-стартапы питчились перед турецкими венчурными фондами и представителями рынка.

«Хотим это сделать традицией и пригласить их стартапы к нам. Предложили также турецким IT-гигантам запустить свои IT-продукты на казахстанский рынок. Представили инициативы Казахстана по переходу на платформенную модель цифровой архитектуры и развитию центра цифровой трансформации государственных процессов. Рассказали о мерах государственной поддержки IT-отрасли в Казахстане, реализации пилотных проектов казахстанских IT-компаний в сфере Индустрия 4.0 и Smart City. Подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Astana Hub и Bilisim Vadisi. Обсудили сотрудничество в области продвижения IT-товаров и услуг двух стран», — добавил Багдат Мусин.

Он также пообещал в ближайшее время рассказать подробнее о реализации новых совместных инициатив с турецкой стороной.