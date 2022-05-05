В Казахстане пересмотрят подход к государственным бизнес-процессам

Мажилис одобрил проект закона по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности.

Депутаты мажилиса 4 мая на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности». Законопроектом предусмотрен пакет поправок по полноценному запуску цифровой трансформации государственного управления. Это закрепление цифровой трансформации в качестве приоритета в деятельности госаппарата и внедрение инструментов реинжиниринга бизнес-процессов, определение статуса уполномоченного органа в сфере информатизации и его подведомственной организации, передает Учет.kz.

«Основная идеология законопроекта базируется на трех концептуальных подходах. Это цифровая трансформация государственного управления, институционализация системы управления данными, обеспечение равнозначности и расширение сферы применения электронных документов. Преимущества инструментов цифровой трансформации заключаются в том, что они позволяют устранить системные причины и условия, способствующие бюрократическим проволочкам. Это громоздкие, запутанные и недостаточно прозрачные процедуры. Проведение их реинжиниринга позволит выявить и устранить скрытые барьеры, а также оптимизировать затраты, то есть — выстроить максимально эффективный бизнес-процесс с минимальными кадровыми и финансовыми издержками», — заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

В перспективе, подчеркнул он, цифровая трансформация госуправления породит мультипликативный социально-экономический эффект в виде развития конкуренции, исключения коррупционного бремени, сокращения расходов и времени на получение гражданами и бизнесом госуслуг.

Также законопроектом предусмотрен комплекс поправок по упорядочению работы с данными — введение уполномоченного органа в сфере управления данными, а также определение его статуса, что позволит обеспечить реализацию единой государственной политики и качественно улучшить межведомственное взаимодействие. Предлагается также упростить доступ государственных органов к данным государственных информационных ресурсов при оказании услуг либо осуществлении возложенных функций. Будут установлены единые требования к управлению данными.

«Таким образом, появится возможность для проведения комплексного анализа курируемых отраслей, актуализации данных в государственных базах, принятия обоснованных и эффективных управленческих решений в режиме онлайн. Одновременно для обеспечения защиты персональных данных будут ужесточаться требования к применению информационно-коммуникационных технологий. Для этого законопроектом предлагается признать информационные системы, осуществляющие сбор, обработку и хранение персональных данных, критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры и повысить требования к их защищенности», — объяснил министр.

Предлагается также использовать потенциал частных отечественных IT-специалистов для выявления и устранения уязвимостей в государственных информационных системах и сервисах.

Законопроектом предусматривается закрепить юридическую равнозначность электронных документов их бумажным аналогам, устранить имеющиеся коллизии и разночтения в законах, которые препятствуют полноценному применению электронных документов, расширить сферу применения сервиса цифровых документов.

Предусмотрен перевод в электронный формат свидетельств по государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака и другие).

«Это будет удобно для граждан тем, что исключается необходимость очной явки: гражданин в любое время сможет распечатать либо предъявить электронную версию с QR-кодом. В случае утери документа исключается необходимость обращения за дубликатом. Сохраняется возможность получения документа на бумажном носителе по желанию самого гражданина либо в случае выезда за пределы страны. Функции по государственной регистрации актов гражданского состояния будут переданы в Государственную корпорацию „Правительство для граждан“, которая обладает необходимой сервисной инфраструктурой и компетенциями для оказания госуслуг. Так как актуализация данных должна начинаться с семьи — с данных, которые годами формируются в ЗАГСах. За органами юстиции останется компетенция по нормативному регулированию, методологическому обеспечению и контролю за регистрацией актов гражданского состояния», — уточнил Мусин.

Законопроектом предлагается на базе почтовой сети Национального оператора почты создать цифровые точки доступа населению к государственным услугам в сельских населенных пунктах. Планируется, что цифровые точки доступа будут открыты в порядка 2 тыс. сельских отделениях Казпочты. С их помощью сельские жители смогут получать услуги и отправлять электронные обращения в государственные органы.

В рамках цифровизации отраслей государственного управления предлагается перевести в электронный формат аукционы по предоставлению прав на недропользование, а также оптимизировать процесс его проведения, внедрить автоматизированные алгоритмы выдачи отдельных категорий разрешений без участия человека. В целях стимулирования инноваций законопроектом предусмотрены нормы по классификации инноваций (на процессные и продуктовые), введению понятия технологического предпринимательства.

Законопроект передан в профильный комитет мажилиса для подготовки ко второму чтению.